Los 600 inmuebles declarados monumentos históricos en el Centro de Lima presentan una situación crítica. El 80% de ellos está en riesgo de colapsar, según un estudio del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap).

Una situación similar ocurre con 1,278 casonas, también con valor histórico. La Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima ha detectado más de 20 mil situaciones que podrían provocar derrumbes en las estructuras de estos inmuebles.

“Algunas están apuntaladas, otras se sostienen con adobe completamente húmedo. También ocurre que sus bases no están firmes. Se le ha advertido a la gente que no debe vivir ahí, pero no se quiere retirar”, afirmó Mario Casaretto, gerente de Defensa Civil de la comuna metropolitana. Y es que no existe ninguna campaña para la ubicación de estas miles de personas.

El último colapso de una casona ocurrió el 4 de agosto, en el jirón Marañón, en el Rímac. Más de 20 personas se salvaron de morir tras ser rescatadas por los bomberos.

La arquitecta Silvia de los Ríos, consultora del Cidap, manifestó que el Ministerio de Cultura no cumple con brindar asesoría técnica a los propietarios para que refaccionen sus inmuebles dañados. Por el contrario, señaló que les exigen una serie de planos y expedientes con el fin de que no alteren el patrimonio.

El Ministerio de Cultura respondió que viene desarrollando un plan maestro, junto con la Municipalidad de Lima, para tomar acciones de recuperación de estas casonas. Refirieron que sí brindan asesoría a los ciudadanos.

No obstante, lo más preocupante que señaló la arquitecta del Cidap a Perú21 fue que existen mafias que se apoderan de casonas, principalmente en Barrios Altos. “Contratan delincuentes por S/50 al día para que demuelan las casonas. Luego ahí construyen grandes depósitos o edificios hasta de siete pisos”, dijo.