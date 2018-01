Pedro Salinas: "Hubiera sido mejor que el Papa hablara sobre el Sodalicio en Perú y no trepado en un avión"

Pedro Salinas, coautor del libro 'Mitad monjes, mitad soldados', la investigación que recoge decenas de testimonios de jóvenes que sufrieron abuso sexual por parte de miembros del Sodalicio, se refirió a las declaraciones realizadas al respecto por el papa Francisco, luego de su visita al Perú.

En el vuelo que lo llevaba de regreso a Roma, el Sumo Pontífice explicó que la Signatura Apostólica tendrá una respuesta dentro de un mes a la apelación que realizó Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio , para defender su inocencia, un fallo que “ya no tiene sentido por las graves denuncias que tiene en la justicia civil". De esa manera, el Papa respaldó que Figari sea juzgado por la justicia peruana.

Salinas indicó a Perú21 que “hubiera sido mejor que se refiriera al caso cuando estaba en Perú, en medio de la multitud, y no mientras volaba a Roma, con palabras difusas y vagas, casi a regañadientes”. El autor de la investigación que duró cinco años, añadió que con su declaración, el “Papa solo ha dejado entrever que la apelación será desfavorable para Figari, pero eso no quita los beneficios de la sentencia condenatoria que el Vaticano le hizo el 30 de enero de 2017”.

En ella —dijo— se resuelve que no será expulsado del Sodalicio, que no regresará al Perú, que no concederá entrevistas y que su orden religiosa le garantizará un estilo decoroso de vida. “Es como si lo hubieran premiado más bien, que lo beneficia desde cualquier punto de vista”, señaló Salinas, cuya investigación fue presentada a la justicia como prueba fehaciente, y que hoy tiene a cargo la fiscal María León, de la 18° Fiscalía Penal de Lima.

Luis Fernando Figari Luis Fernando Figari

Contradicción

Pedro Salinas comentó también la presencia de José Antonio Eguren Anselmi, Arzobispo de Piura y Tumbes, durante la misa que realizó el Papa Francisco en Trujillo. Eguren Anselmi, miembro fundador del Sodalicio, fue señalado como victimario en una denuncia presentada al Ministerio Público, en octubre del 2015, por los delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir: “Lo curioso es que ocho días antes se anunciaba que no intervendría nadie del Sodalicio, y justo en Trujillo le da la bienvenida José Antonio Eguren, el hombre que conoce todas las cochinadas de Figari. ¿Qué cuernos hacía allí dándole un discurso de honor?”.