El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, indicó que el Gobierno está dispuesto a mostrar la verdadera cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) debido a que el sistema que se emplea para la contabilización de los decesos por esta enfermedad genera un subregistro importante entre los reportes oficiales y las muertes que efectivamente se producen.

El titular de la PCM explicó que este desfase se produce debido a que solo se considera a los fallecidos que cuentan con una prueba de diagnóstico positiva a la enfermedad.

“Lo que hemos conversado con la ministra [Pilar Mazzetti] y con el presidente [Martín Vizcarra] es que hay un desfase en las cifras de fallecidos por varias razones. Una de ellas es el protocolo para certificar a un fallecido por COVID-19. Se tiene que hacer una prueba, esa prueba no se ha llegado a hacer en todos los casos, por eso el médico puede decir que hay síntomas, pero si no se hizo una prueba entonces ahí hay algo que se tiene que trabajar. El Gobierno está dispuesto aclarar la cifra de fallecidos”, sostuvo en ATV.

Pedro Cateriano señaló también que el Ministerio de Salud no cuenta con la tecnología necesaria para procesar la información. No obstante, indicó que no existe ninguna intención del gobierno de ocultar las cifras reales.

“Hay también otras cosas que han generado esto, una de ellas es la falta de una unidad tecnológica eficiente, del suministro de información oportuna del ministerio no es eficiente. Acá no hay ocultamiento, no hay dolo, pero lo concreto es que existe un subregistro que no coincide”, agregó.

Cabe indicar que según informó Financial Times, el Perú registra un exceso del 149% en el número de fallecidos –desde que se inició la pandemia del COVID-19– en comparación al promedio de muertes reportado en años anteriores.

A la fecha, el Ministerio de Salud ha contabilizado 13.384 víctimas oficiales por el nuevo coronavirus. Sin embargo, la publicación extranjera estima que son unas 40.100 víctimas las contabilizadas en nuestro país a partir de enero.

