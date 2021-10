Belmont reitera su homofobia: “En la vida de los invertidos no hay amor, ni valores”

Ricardo Belmont se presentó esta noche en el programa de la periodista Milagros Leiva luego de una reunión con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Sin embargo, en medio de la conversación, volvió a demostrar su homofobia con indignantes expresiones. .

“La vida invertida porque hay inversión ahí, porque no hay valores, no hay amor, no hay educación sexual. Hay cambio de estructura morales”. (...) “Yo tengo un sobrino homosexual, tengo un primo del alma que ha sido homosexual pero es un señor”, aseguró el exconductor y ante los cuestionamientos de la periodista recalcó que: “Los maricones son maricones, para empezar”. Así se manifestó el ‘asesor de palabra’ de Pedro Castillo, al definirlo como un buen tipo , modesto, sencillo y que está aprendido a gobernar. “No quisiera estar en sus zapatos”, acotó.

HOMOFOBIA

“¿Tú crees que en la sierra alguien le podría decir a una de la provincia Víctor Fajardo “tú eres gay”? Esa palabra no existe en la sierra. Es un anglicismo. Ser gay es un prestigio hoy día. Si están en televisión y se besan y se abrazan y se adoran”, arremetió el exalcalde de Lima.

En otro momento de la entrevista volvió con las expresiones homofóbicas y bastante confusas, por cierto “Yo pienso que en un país libre, si hay libre empresa, ¿no hay libre decisión para transitar en las calles? Tú me acabas de hablar de las personas que optan por casarse con una persona del mismo sexo. ¿Hay libertad para casarse y te van a obligar a que te vacunes? Yo no entiendo, esa no es mi filosofía. O somos libres en todo, o no somos libres en nada. Porque la libertad es el don más preciado y está en la Constitución de todos los países del mundo”.

Durante la conversación también descartó que era machista.

El exalcalde de Lima y ‘asesor de palabra’ de Pedro Castillo expresó los deplorables comentarios durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva.

