Tras revelarse que Alejandro Sánchez Sánchez -amigo del presidente Pedro Castillo - figuraba en el sistema del Reniec como fallecido, la titular de esta entidad, Carmen Velarde, arremetió contra el Ministerio de Salud (Minsa) y se desató una acusación mutua que, más allá de resolver dudas, engrosó la incertidumbre por conocer al verdadero responsable.

Segundo Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y prófugo desde el 11 de octubre, es investigado por la fiscalía por ser integrante del ‘gabinete en la sombra’ y sobre él pesa una orden judicial de detención preliminar.

Conocido esto, el viernes 14 de octubre, se verificó que Sánchez Sánchez contaba con un certificado de defunción, registrado desde el martes 11 de octubre a las 8:45 a.m., poco después de conocerse los allanamientos y detenciones a los miembros del ‘gabinete en la sombra’ por parte de la fiscalía y la Policía Nacional.

Es necesario precisar que aquel día, el único que no pudo ser capturado fue Sánchez Sánchez. En la ficha de su DNI, luego de sus datos personales como lugar y fecha de nacimiento, nombres, apellidos, grado de instrucción y padres, se precisaba: “cancelación: fallecimiento”. Horas después, su estado de deceso se eliminó.

Reniec vs. Minsa: ¿Quién tuvo la responsabilidad?

En conferencia de prensa, Carmen Velarde Koechlin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), negó que la entidad que dirige sea la responsable de dicho cambio en la acta de Sánchez Sánchez.

“Hemos escuchado algunas declaraciones del Minsa donde ellos sostienen que nosotros manejamos el sistema. No hay peor ciego que el que no quiere ver, nosotros servimos a la ciudadanía y el primer acto de gestión para hacerlo es saber que, si hay algún problema que pueda afectar a mi entidad, tengo que resolverlo y no tratar de defenderme”, señaló

“No obstante, el mejor modo de culminar este tema y de que sepan que no es Reniec el que emite certificados de defunción sino que es el Minsa, quien no quiere ver lo que está pasando y no tiene un control de sus usuarios, vamos a tener que cerrar todos los usuarios del Minsa que emiten certificados de defunción en línea”, agregó.

Carmen Velarde invitó a los médicos a que a partir de ahora emitan los certificados de defunción de manera manual (con huella y firma), y diariamente el Reniec le hará conocer al Minsa sobre estos documentos para comprobar si son reales.

Velarde enfatizó que, ahora, los deudos de fallecidos deberán acudir a las oficinas de Reniec con el certificado de difusión impreso o manual, emitido por un médico. También explicó que Reniec estaba por cerrar el sistema de generación de actas de defunción con usuarios del Minsa.

“Inicialmente evaluamos cerrar este sistema pero quisimos darle la confianza al Minsa. En las reuniones con sus autoridades, les pedimos dar a conocer quiénes son los usuarios: ‘Tú tienes 67.000 usuarios médicos autorizados, dinos si efectivamente son validados por ti’(...) No es un tema de hackeo. Investiguen en el Minsa. Cuando Reniec llevaba el padrón de vacunación no hubo ningún problema pero cuando pasó al Minsa empezaron los problemas”, precisó.

Esto último fue lamentado por el Minsa, a través de un comunicado, y fue tildado de un retroceso en la digitalización de los servicios del Estado. “Lamentarnos que se haya suspendido el registro online de las defunciones debido a que dicha medida derivará en un registro manual, aumentando el riesgo de falsificación y afectando la cobertura y calidad de la información de la mortalidad en el país. Además, se generará un retroceso en la digitalización de los servicios del Estado”, sostuvo el Ministerio de Salud.

¿Qué dijo el ministro de Salud?

El ministro de Salud, Jorge López, señaló que el Reniec es el encargado de explicar lo ocurrido en el registro de fallecimientos falsos. “Este es un programa que está a cargo de Reniec. Entonces, nosotros necesitamos darle la viabilidad y la fortaleza a este sistema, porque es un sistema muy vulnerable”, aseguró ante la prensa.

El ministro mencionó que los sistemas de seguridad y las bases de datos del Ministerio de Salud han sido reconocidos como los que tienen “mayor protección”. “Este es un programa que no manejamos. Nosotros lo usamos pero quien lo administra es Reniec [...] Nosotros como ministerio, todos nuestros sistemas tienen la mejor protección y hemos sido reconocidos como el sistema que tiene mejor protección a su base de datos”, aseveró.

También comentó que dentro de su sector están tomando las medidas necesarias y han iniciado investigaciones en el área de informática para determinar responsabilidades. “El programa para las defunciones le pertenece a Reniec. Nos vamos a reunir. Las responsabilidades, tenemos que ver dónde ha sido vulnerado, en qué parte. Existe una firma y un médico dice que no ha firmado. Entonces estamos en las investigaciones para ver dónde ha sido”, concluyó.

Comunicado del Minsa

Tras lo expuesto, el Minsa emitió un comunicado con los siguientes puntos:

De acuerdo al Minsa, las actas de defunción son emitidas por el Reniec, siendo documentos públicos en los que se inscribe el fallecimiento de una persona, y están constituidas por los datos referidos al nombre, documento de identidad; así como la fecha y el lugar donde ocurrió el deceso.

Para generar un Acta de Defunción debe contarse con un Certificado de Defunción emitido por un médico. Según la Directiva Administrativa N°216-MINSA/OGTI-V.01, el Certificado de Defunción es emitido por única vez por el médico que certifica el fallecimiento, quien, una vez impreso, consigna su firma, sello y su huella dactilar, de acuerdo a los numerales 6.3.6 y 6.3.7 de la referida directiva.

También se indicó que el Sinadef fue desarrollado por el Reniec. entidad que actualmente es responsable de su administración, mantenimiento y de velar por la seguridad del sistema. “Debe indicarse que, entre los años 2020 y 2021, Reniec emitió las resoluciones gerenciales N° 000006-2020/GG/RENIEC, N° 000010-2020/GG/RENIEC y n.°000001-2021/GG/RENIEC, a través de las cuales obvia el procedimiento y requisitos establecidos (impresión del certificado en el que se registre la firma, sello y huella digital del médico que lo emite), para que un documento sea considerado como certificado de defunción válido”, precisa el comunicado.

precisa el comunicado. El Minsa aseguró que el Reniec no ha cumplido con todas las acciones consignadas en el numeral 7 del Anexo: Acciones a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), aprobado mediante DS n.° 02-2018-MIDIS del 27 de febrero de 2018, el cual incluye, entre otros, proporcionar al Minsa el portal de administración de usuarios en el primer trimestre del 2018, lo que implica que Reniec mantiene la gestión de la citada plataforma.

Solicitaron informe que nunca llegó, según el Minsa

“Cabe señalar que, en virtud de las incidencias reportadas, el Oficial de Seguridad de la Información del Minsa solicitó a su par del Reniec (Oficio N° D000001-2022-SG-MINSA, del 26 de septiembre de 2022) un informe sobre los controles de seguridad del Sinadef, pedido que a la fecha no ha sido atendido. Del mismo modo, el 10 de octubre de 2022, se remitió el oficio N° D001155-2022-SGMinsa, a través del cual se recomendó al Reniec aplicar medidas de seguridad digital sobre el Sinadef en el ámbito de sus competencias”, acota el pronunciamiento.

Finalmente, el Minsa ha solicitado a la Procuraduría Pública institucional que, en el ámbito de sus competencias, ejerza las acciones legales correspondientes en defensa de los derechos e intereses de la entidad.

