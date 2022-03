Un preocupante panorama. Perú21 hizo un recorrido por los colegios públicos de la periferia de Lima para ver la realidad y esto encontró.

“Los fierros están todos carcomidos de las paredes señorita, las clases aquí están programadas para iniciar el día 17 de marzo pero como usted ve hasta ahora la UGEL no ha traído los módulos”, dice Juan Keto, padre de familia del colegio inicial Carlos Noriega en San Juan de Lurigancho. Tiene cuatro salones en los que las profesoras ya no pueden dictar clases para los 150 alumnos porque el Centro Educativo fue declarado inhabitable. Otro colegio también en este distrito es Saúl Cantoral Huamaní de primaria y secundaria, la remodelación de los baños aún no está lista. ¿Cómo los estudiantes se van a lavar las manos en plena pandemia?

“Yo le pediría al Ministerio de Educación que arreglen todos los ambientes, los baños no funcionan y eso se mandó a construir en enero. El último presupuesto que entregaron fue hace dos años”, indica César Jirón padre de familia de este Centro de Educativo.

Perú21TV recorrió los colegios de la periferia de Lima, y encontró serias deficiencias en el inicio de clases. El Estado no pagó el servicio de agua de 213 colegios públicos a nivel nacional, según Sunass. La Defensoría del Pueblo alertó que 24 colegios públicos de Lima se encontraban en situación crítica.

Villa el Salvador no se queda atrás, el colegio República de Nicaragua que alberga a mil estudiantes de primaria y secundaria tiene problemas. Si bien los baños están habilitados, el material inmobiliario está deteriorado. Las paredes necesitan pintura y las puertas de fierro también. El inicio de clases es el 21 de marzo.

En Villa María del Triunfo, es peor, el colegio Julio C Tello tiene tres baños y dos están inhabilitados por Defensa Civil. Este colegio sólo recibió una partida de 3 mil 500 soles pero no es suficiente para 530 alumnos de secundaria.

En Comas, el Colegio 2075 Cristo Hijo de Dios los salones modulares necesitan atención, los juegos para los niños están inutilizables y tiene un toldo a punto de caer. El tanque de agua está agrietado y el cerco perimétrico lo han remodelado a base de triplay. Este colegio también inicia clases mañana con más de mil alumnos de primaria y secundaria. En Breña, el colegio para mujeres Micaela Bastidas, sí tiene todo listo para iniciar con módulos para lavarse las manos y los salones en perfectas condiciones.

PIDEN AUXILIO

La Defensoría del Pueblo alertó que 24 colegios públicos de Lima se encontraban en situación crítica. “Lo que hace el Ministerio de Educación es colocar aulas prefabricadas que no solucionan el problema, son aulas que ya cumplieron su función, no se ha cumplido con hacer un nuevo colegio” indica Jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta.

Señala además, que los colegios de Lima no estan siendo priorizados. “Lima que está en una zona urbana no es priorizada porque no estamos en una zona de extrema pobreza. Pero la integridad de los niños corre riesgo. El gobierno tiene que mejorar la atención, es su responsabilidad”, concluyó Huerta.

El problema no acaba ahí. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, alertó que 213 colegios a nivel nacional no tienen servicios de agua potable por deudas pendientes. Situación que afectaría a 86 mil estudiantes. “213 colegios tienen la conexión de agua cortada al cierre de la facturación de enero, y estas conexiones tienen una deuda de un millón 85 mil soles”, informa Julio César Kosaka Harima, director de la Dirección de Fiscalización de la Sunass. Las regiones cuyos colegios públicos no tienen agua por falta de pago son: Piura, Arequipa, Pucallpa y Chimbote. La deuda en los colegios según Sunass va desde un mes hasta los 15 meses. Lima y Callao no están incluídas en esta lista, pero no significa que no tengan deudas. “Sedapal que es la prestadora de Lima y Callao ha dado la órden de no cortar ninguna conexión educativa por falta de pago. Estas presentan deudas por 127 mil soles”. dice Kosaca.

¿Por qué tenemos tantas observaciones para el retorno a clases siendo el presidente Castillo un maestro que dice defender la educación? ¿O es que está más ocupado con la creación y posicionamiento de su sindicato Fenatep (antes Conare)? ¿Qué pasará con esos 213 colegios que no tienen agua? La desidia y la indiferencia del presidente Castillo ante la educación de los niños, gobiernan.





TENGA EN CUENTA:

-La mayor cantidad de colegios con servicios son: EPS Grau (Piura) con 73 colegios, seguida por Sedapar (Arequipa) y Sedalib (Trujillo) con 34 colegios cada una y Emapacop (Pucallpa) y Seda Chimbote (Chimbote) con 10 colegios respectivamente.

-En noviembre de 2021,según el reporte que reportó Sunass a través de la información de 41 empresas prestadoras del servicio de agua, las deudas vencidas ascendían a 6 millones 475 mil 725 soles. A vísperas de las clases el Estado no regularizó la deuda y aún debe más de un millón de soles.

