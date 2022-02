El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que este miércoles 23 de febrero el Ejecutivo evaluará la autorización a las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles a apoyar en la lucha contra la delincuencia, en el marco del estado de emergencia decretado por 45 días para Lima y Callao.

“Nosotros mañana en un Consejo de Ministros vamos a decidir esta situación de que a través del Ministerio de Defensa, hacer el esfuerzo para que ya lo tomemos con mayor presencia, porque no podemos permitir que los delincuentes sigan haciendo de las suyas”, indicó el mandatario durante una reunión con alcaldes de la Mancomunidad de Lima.

Como se recuerda, hace una semana, el presidente Pedro Castillo indicó que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia común.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo en aquella oportunidad.

Castillo aseguró que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad” de resguardar la seguridad ciudadana; sin embargo, esta obtendría mayores recursos cuando se organice con las Fuerzas Armadas y los municipios.

