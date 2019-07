Peajes en Lima | “Lamsac es una empresa seria, pero no pusieron la mejor voluntad”, afirma Jorge Muñoz

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , sostuvo que se procedió con la nulidad del contrato con Línea Amarilla (Lamsac) porque no hubo disposición de la empresa para dialogar durante el proceso de renegociación de los peajes.

En diálogo con RPP indicó que, a diferencia de Rutas de Lima, la empresa concesionaria Lamsac mostró una posición “cerrada y dura” durante el proceso de evaluación conjunta. Recordó que esta ofreció el martes 23 de julio una reducción de tarifa del peaje en S/ 0,20 (S/5.50), cuando actualmente se cobra S/5.70.

“En el caso de Línea Amarilla no ha habido resultados porque ellos se sentaron a la mesa siempre con una posición cerrada, muy dura. Vino un representante desde Francia para las negociaciones. Una empresa muy seria nadie lo duda, pero no pusieron de su parte la mejor voluntad. Inclusive cuando vino este representante dijo en una entrevista a El Comercio que sostenía reuniones informales, o sea minimizando lo que se venía conversando”, señaló.

“Acá no va a haber un tema de paz, no lo habido durante las negociaciones. Por más que hemos puestos las mejores condiciones para poder renegociar y buscar equilibrios, no lo habido lamentablemente porque hemos tenido una empresa cerrada de la otra parte, sin tener la sensibilidad de lo que el ciudadano está sintiendo, que en el contrato muestra un evidente desequilibrio”, insistió Muñoz Wells.

El burgomaestre precisó que se solicitará la nulidad ante los tribunales internacionales, lo cual tomaría aproximadamente dos años.

“Con la nulidad es casi dos años, quizá menos, y ahora sí estamos apuntando a no pagar una indemnización por los casos de corrupción que hay evidentes y con subida del peaje. En ningún caso [rebaja de peajes] el efecto es inmediato, eso no es posible. Hay circunstancia que no te lo permiten. Es por eso que hemos optado por la nulidad del contrato"

Rutas de Lima se comprometió a realizar ingeniería de vía alterna

En otro momento, Jorge Muñoz, indicó que la concesionaria Rutas de Lima se comprometió a realizar la reingeniería de una ruta alterna. De esta manera, esta obra que no demandará el cobro de peaje.

“Las vías alternas no estaban en el contrato. Nosotros ya lo pusimos sobre la mesa y la empresa Rutas de Lima se ha comprometido hacer la ingeniería que pasa por los expedientes de prefactibilidad para luego hacer la ingeniería de esa ruta alterna que ya la tenemos mapeada. Ellos se encargan de la ingeniería y la ejecución será de parte de Municipalidad [de Lima]”, refirió.