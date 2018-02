Patricia del Río denunció acoso sexual de taxista: 'Fueron 15 minutos de terror'

La periodista y conductora radial Patricia del Río denunció a través de su cuenta de Facebook haber sufrido acoso sexual por parte de un taxista. Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 16 de febrero.

Según narró en la publicación, ella tomó un taxi de la calle luego de mucho tiempo. Subió a la unidad confiada de que no se trataba de un vehículo "pirata".

"Cuando ya estaba trepada, me di cuenta que había metido la pata: el taxista iba en shorts sucios y deshilachados, con un bividí mugriento, tocaba la bocina como un poseso, hablaba groserías. Me dio un poco de miedo, pero pensé 'son solo unas cuadras, ahorita me bajo'", cuenta.

El miedo embargaba a la conductora radial que, abrazada de su cartera, atinaba a no establecer contacto visual con el conductor.

"De pronto mientras avanzábamos por Santa Cruz, el tipo empezó a rascarse groseramente las pelotas mientras me miraba por el espejo y volteaba a mirarme las piernas. Sentí que si me daba por aludida, o me veía asustada iba a ser peor. Que si olía mi miedo, alimentaba su morbo. Que si el tipo quería aceleraba conmigo dentro del auto y yo me quedaba atrapada", agrega.

Patricia del Río aprovecho la primera parada del carro para pagarle la carrera al conductor y salir lo más rápido de la unidad para acabar su tortura. "Fueron 15 minutos de terror".

"Cuando bajé del taxi, caminé con las piernas que me temblaban (y trepada en taco 12) más de cuatro cuadras. Con ganas de llorar, con furia, con el terror de que esta vez no fue, pero quién sabe si la próxima", continúa su relato.

La periodista ha recibido el apoyo de los internautas, quienes a través de Facebook respaldan su accionar y denuncian que en la capital, así como todo el Perú, el acoso a la mujer está latente en las calles.