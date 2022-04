La suspensión de la emisión del pasaporte electrónico por emergencia no solo ocurre hoy en la agencia del aeropuerto Jorge Chávez sino también en la sede situada en Breña y otras agencias del país, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esta situación ocurre luego que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informara que sus servicios son afectados debido a las labores de cambios en la plataforma tecnológica.

En la mañana, Migraciones indicó en un comunicado que la suspensión en la emisión de pasaportes en el terminal aéreo sería desde las 00:00 horas hasta las 5:00 horas de hoy; sin embargo, este problema se extendió a las otras agencias. A esto se suma que el Reniec, a través de sus redes sociales, indicó que el problema en su plataforma continúa y que un equipo viene trabajando para restablecer el servicio.

“Debido a la actualización que viene realizando Reniec en su plataforma tecnológica, no podemos realizar la validación de datos para la emisión de pasaportes electrónicos . Esperamos que Reniec supere esta dificultad para poder reiniciar nuestras actividades con normalidad”, señala la publicación de Migraciones en su cuenta de Facebook.

Personas forman largas colas en sede de Breña

Desde la sede de Breña, decenas de personas forman extensas colas en los exteriores de la agencia de Migraciones. Ellos denuncian que no se les explica las demoras en la atención, pero señalan que el motivo sería por los cambios en la plataforma tecnológica del Reniec, que impide que el proceso de trámite de pasaportes se desarrolle con normalidad.

“ Deberían comunicar que hay una falla en el sistema o algo. A mi hija la traigo de la universidad porque tiene su cita hoy 26 de abril de 11 de la mañana hasta 11:59 a.m. Más de seis meses he sacado la cita esperando el día de hoy para esta estupidez. Esperamos la solución pronta, que salga el funcionario o supervisor, pero que no haga perder tiempo que es indispensable ”, señaló un ciudadano a Canal N.

El citado medio detalló que varias personas muestran su malestar porque no se les brinda información de lo que está ocurriendo.

“ Estamos indignados, no hay sistema. Tengo mi cita lista y boleto. Nadie sale a explicar nada, nos tratan mal y encima nos dicen ‘regresan mañana’ ”, dijo una señora.

Por su parte, otro ciudadano dijo: “ tengo mi pasaje para mañana 27 de abril a las 7 de la noche. Costó 2 mil dólares, quien se hace responsable si se pierde el pasaje. Tenemos de tres a dos días madrugando desde las 4 am y ahora no hay sistema, aunque sea que nos empadronen y no nos hagan perder el día. Nos dicen que esperemos a la de Dios, que no hay sistema ”.

