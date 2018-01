No pueden con la tristeza y la impotencia en sus palabras queda al descubierto. La madre y la tía de la joven que aún no aparece tras el accidente en Pasamayo se pronunciaron ante los medios, y brindaron desesperado pedido.

En conversación con Latina, la primera en hablar fue la tía de Indira Díaz Pasache, alrededor de las 7:30 a.m., y ella reclamó la falta de presencia de las autoridades.

“No hay nadie acá, no hay ningún rescatista. No hay un policía. No hay una lancha, no hay nada. No está más que el periódico, con mi sobrina. Nosotros nos hemos venido desde Ica, ayer todo el día, y no han podido voltear un pedazo de lata”, dijo, mostrando su enojo.

A continuación, le hizo un pedido específico a la presidenta del consejo de ministros, y vicepresidenta del Perú. “Mercedez Aráoz, tú que puedes relacionarte, deja a tu brigadista, a tu guardaespaldas, y ven a darnos el apoyo que nosotros necesitamos”, rogó la mujer.

La segunda en pronunciarse fue la madre de Indira, Carmen Pasache, y ella no solo pidió continuar con la búsqueda, sino le mandó un mensaje a su menor hija –hermana de Indira– quien se encuentra en su casa, esperando la llegada de sus padres.

“No nos vamos a mover de acá hasta no llevar el cuerpo de mi hija. Por favor, a mi hija menor quiero pedirle: Mamacita linda, estoy bien. No te pongas mal, estoy cuidando a tu papacito. Te vamos a llevar a tu hermanita”, dijo entre lágrimas.

Tras escuchar estos dos pedidos, las autoridades se pronunciaron, y manifestaron que continuarían la búsqueda hasta encontrar a todos los desaparecidos, por lo que ya se encuentran en la zona para reiniciar los trabajos.