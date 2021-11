Se iniciaron los trabajos de construcción de la nueva vía conocida como ‘Pasamayito’, que unirá, a través de los cerros, los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en tan solo 30 minutos.

La Municipalidad de Lima (MML) detalló que el proyecto, que será ejecutado a través de Emape, demandará una inversión superior a los S/60 millones y el plazo de ejecución es de 300 días.

La intervención incluirá carriles de ida y vuelta, 35,847 m2 de veredas de concreto, 5,783 m3 de muros de contención, 2,780 m2 de áreas verdes, rampas, sardineles, camellones, tachas, así como señalización vertical y horizontal.

La Municipalidad de Lima inició la construcción de la vía que unirá Comas y San Juan de Lurigancho. (Foto: MML)

En la zona ya trabajan más de 50 operarios –entre topógrafos, vigías, señalizadores y operadores de equipos– y unas 20 unidades de carga pesada –como volquetes, cargadores frontales, retroexcavadoras, excavadoras, rodillos, motoniveladoras, entre otros.

“Comenzamos los trabajos de esta esperada infraestructura, que beneficiará directa e indirectamente a más de un millón de vecinos. Esta obra contempla el asfaltado de 9 km de vía de la prolongación de la Av. Revolución, desde la calle Julio César Tello, en Comas, hasta la Av. Miguel Grau, en San Juan de Lurigancho”, señaló el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Actualmente movilizarse de Comas a San Juan de Lurigancho y viceversa, por la ruta tradicional que pasa por el centro de la ciudad, toma casi tres horas. La nueva vía asfaltada permitirá acortar ese tiempo a una sexta parte.

Buena pro

En agosto pasado, Emape concedió la buena pro al Consorcio Vial Pasamayito II; sin embargo, este no presentó toda la documentación requerida para suscribir el contrato para la construcción. La Municipalidad de Lima indicó que, conforme a ley, correspondió otorgar la adjudicación al siguiente postor: la empresa China Railway N.° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú.

