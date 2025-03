Pasajero destornilla barandas del Metropolitano "para estar cómodo"

Un imprudente usuario del Metropolitano usó un destornillador eléctrico para quitar los tornillos de las barandas del bus. Pese a que se le indicó que eso no podía hacerse, el pasajero argumentó que era para sentirse más cómodo.

El hecho ocurrió en pleno trayecto y con el transporte lleno de pasajeros, quienes también intentaron intervenir. Todo quedó registrado en cámaras.

"No me gusta ir apretado, todo el mundo toma la comodidad. No estoy destruyendo, solo estoy sacando nada más, no me lo estoy llevando", dijo.

El sujeto se ubicó en la parte posterior del bus y comenzó a retirar los pernos de la baranda de seguridad. Tras el incidente, ATU informó que en cuanto se tomó conocimiento del hecho, se solicitó a las empresas concesionarias que brindan servicio en el Metropolitano hacer una exhaustiva revisión de las unidades que llegaron al patio taller una vez finalizado el recorrido.

"Se identificó que la unidad manipulada, de placa A2O-740 y que cubría la ruta "C", pertenece a la empresa Lima Bus Internacional. En ese sentido, la ATU enviará un documento a la empresa concesionaria a fin de que tomen las acciones legales ante el daño ocasionado a la infraestructura del bus", señaló.

📌 #COMUNICADO | En relación al video en que se aprecia a un usuario manipular la infraestructura de un bus del @Metropolitano_L, la ATU informa lo siguiente: pic.twitter.com/P7WLiq8k6X — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 14, 2025

