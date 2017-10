¡Prevén y participa! Entre el 9 y el 28 de octubre, la Liga Contra el Cáncer realizará una gran campaña de despistajes de cáncer de mama en sus sedes de Pueblo Libre, Surquillo y Cercado de Lima.

¿Qué necesitas para participar? Solo tienes que hacer una donación de 25 soles. La campaña ‘Ponte Rosa’ también realizará despistajes de cáncer de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides.

¿Cuál es el horario? Puedes ir a los centros de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Se debe tener en cuenta que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en la mujer peruana de acuerdo a la Liga Contra el Cáncer.

Además, la entidad ha señalado que se estima que este año 5,000 mujeres serán detectadas con cáncer de mama y 2,000 mujeres morirán a causa de esta enfermedad.