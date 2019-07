Municipalidad sobre 'maltrato' a oso en Parque de las Leyendas: "Gallinazos se acercan para interactuar"

Tras la denuncia en redes sociales de un presunto caso de maltrato animal en el Parque de las Leyendas , la Municipalidad de Lima envió un comunicado para aclarar que no hubo ataques de los gallinazos a un oso de anteojos, tal como se viralizó en un video.

La comuna limeña mencionó que el oso 'Coronel' ya tiene 25 años y está en una edad adulta, por eso sus desplazamientos y velocidad han disminuido.

Incluso señaló que "especialistas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) y un fiscal de prevención del delito acudieron al Parque de las Leyendas para verificar el estado de 'Coronel' y del recinto en el que habita, determinando que ambos están en adecuadas condiciones".

En la misiva, la Municipalidad de Lima indicó que los gallinazos no hicieron daño al oso de anteojo.

"La presencia de la población de gallinazos en los alrededores del Parque de las Leyendas se debe a diversos factores: la amplitud de los espacios, el agua libre y fresca de los recintos y el olor de los restos de comida que se le entrega a los animales en espacios específicos", se lee en el documento.

" Usualmente los gallinazos se acercan a animales de gran tamaño para interactuar con ellos. En esa interacción, usan su pico para limpiarlos o, en ocasiones, para molestarlos. De cualquier modo, no atacan ni generan alguna lesión al animal, como se aprecian en las imágenes ", agregó.

VIDEO DEL PRESUNTO ATAQUE

Una denuncia hecha por un usuario causó la indignación de muchos cibernautas al difundir un video en el que se observa a gallinazos presuntamente atacando a un oso de anteojos en el Parque de las Leyendas.

"Hago una pregunta... y la hago porque no soy experto. Estábamos en el Parque de la Leyendas y llegamos donde el oso y pensé que compartía lugar con exhibición de gallinazos y me di la sorpresa que están ahí esperando algo o sienten el olor de putrefacción a lo lejos. Si esto es normal no lo sé, pero si no es así ayúdenme a denunciar esto. Están picoteando el lomo del pobre animal. No sé si están sacrificando al pobre oso a cambio de dinero de la peor manera o no sé si está enfermo y no se han dado cuenta", escribió indignado el usuario Jose Carlos.