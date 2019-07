Parque de las Leyendas: Denuncian maltrato a oso de anteojos enfermo que es atacado por gallinazos

Indignación. Un usuario de Facebook identificado como José Carlos denunció un presunto caso de maltrato animal en el Parque de las Leyendas –administrado por la Municipalidad de Lima – con la difusión de un video en el que se observa a gallinazos atacando a un oso de anteojos.

En el área cercada, un oso comparte espacio con decenas de gallinazos, sin embargo algunos lo esperan impacientes y le picotean el lomo como advirtiendo que está en mal estado y, precisamente, el mamífero se mueve con dificultad, a penas con fuerzas para voltear a defenderse.

"Hago una pregunta... y la hago porque no soy experto.. estábamos en el parque de la leyendas y llegamos a donde el oso.. y pensé que compartía lugar con exhibición de gallinazos y me di la sorpresa que están ahí esperando algo.. o sienten el olor de putrefacción a lo lejos!! Si esto es normal no lo sé.. pero si no es así ayúdenme a denunciar esto!!! están picoteando el lomo del pobre animal!!! No se si están sacrificando al pobre oso a cambio de dinero de la peor manera.. o no se si está enfermo y no se han dado cuenta!!!", escribe indignado el usuario Jose Carlos.

Además cuenta que el oso se movía con "displicencia y se notaba enfermo", pues le cuesta mucho defenderse. "se veía claramente que tenía un problema", insiste el denunciante.

"Ayudemos a que los responsables se hagan cargo de la salud de este pobre oso!! PD: segundos antes de grabar uno de esa aves le estaba clavando las garras en el lomo y el animalito se desesperaba en espantarlo!!", agregó.

Perú21 intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima, pero no obtuvimos respuesta.