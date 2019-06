Paro nacional: CTP ratifica paralización de labores para este jueves

El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, ratificó que este jueves 20 las distintas centrales sindicales realizarán un paro nacional en la mañana y en la tarde.

Explicó que los sindicatos están exigiendo, entre otras demandas, el incremento del sueldo mínimo a S/ 1,600 y la nivelación de las pensiones, la reestructuración del Seguro Social, la vigencia de la negociación colectiva, así como la anulación de la Ley Servir, porque, según él, “no sirve para nada”.

“Hemos esperado pacientemente el diálogo con el premier Salvador del Solar, que nos había citado para el 6 de junio, pero lamentablemente no se produjo y no hubo otra ocasión. Hemos hablado con el presidente en 3 oportunidades y le hemos planteado lo mismo, pero todavía no hay respuesta. Ante esto, los trabajadores, por los problemas que se están presentado, hemos decidido ir a un paro las cuatro centrales sindicales del país”, indicó en RPP.

“Parte del sector privado y del sector público van a paralizar, porque es su derecho, así el gobierno haya declarado ilegal el paro”, agregó.

Sin embargo, aseguró que están dispuestos a dialogar con el gobierno.

