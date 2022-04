Decenas de pasajeros y conductores se han visto afectados por el paro que acatan transportistas de carga pesada este lunes. En Manchay, los protestantes han obligado a las personas a bajarse de los buses, impidiendo que puedan llegar a sus centros de trabajo.

En las imágenes difundidas por Latina, se puede observar que, pese a la presencia de agentes de la Policía Nacional, los manifestantes invaden la vía que para evitar que los buses -que realizan la ruta de Cieneguilla a Lima- continúen su trayecto.

Misma situación se réplica para los autos que se trasladan de Lima hacia Manchay y viceversa. Incluso, los protestantes han llegado con palos en mano para amedrentar a los conductores de transporte público y obligarlos a acatar el paro.

“La gente quiere trabajar, tiene hambre. A la justa tengo S/200 para defenderme. Qué voy a comer la otra semana, yo tengo que ir a mi trabajo. Trabajo lejos. Yo trabajo en Metropolitana, tengo que salir de aquí a las 6 a.m., como me voy a ir si los están bajando. Necesito trabajar para comer, yo sufro de la columna, no es justo, no al paro”, denunció una señora que se ha visto afectada debido al paro.

Por su parte, América Noticias informó que en Santa Clara el tránsito de vehículos públicos es escaza, por lo que decenas de personas vienen esperando cerca de dos horas poder abordar un auto que los lleve a su destino. “Estoy como dos horas. Me dirijo a La Victoria. No hay carro”, comentó una usuaria.

Cabe indicar que, en diversos distritos de Lima Metropolitana, como San Martín de Porres, Puente Piedra, Huaycán y otros, se han reportado piquetes de manifestantes que impiden el libre tránsito de vehículos.

CONVOCAN PARO

La Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó a una paralización nacional en todas las modalidades de transporte para el próximo lunes 4 de abril. El titular de esta agrupación, Geovani Diez, explicó que el llamamiento se da luego que el presidente Pedro Castillo señalara que el paro de transportistas de carga pesada, que se inició el pasado 28 de marzo, está liderado por dirigentes “malintencionados” y “pagados”.

