Medidas extremas ante la incapacidad. Hasta las 11:59 p.m. de hoy regirá un toque de queda (inmovilización obligatoria) en Lima y Callao, anunció ayer al final de la noche el presidente Pedro Castillo. En un breve Mensaje a la Nación, el mandatario informó que la medida fue aprobada en Consejo de Ministros. En el decreto que contiene esta decisión declara el estado de emergencia en la capital, es decir, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

La norma tiene excepciones para aquellas personas que realizan labores esenciales, como personal médico, de servicios de energía, gas, combustibles, prensa, entre otros.

Ayer, los saqueos en mercados y tiendas, quema de llantas, bloqueos en vías, violencia y desorden marcaron el primer día del paro nacional impulsado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), secundado por el gremio de colectiveros, en contra del gobierno por el alza del combustible y las declaraciones del presidente Castillo que llamó “dirigentes pagados y cabecillas” a quienes promovían el paro de transporte de carga.

Los manifestantes bloquearon carreteras principales como la Panamericana Sur y Norte y otras vías del interior del país. Pusieron piedras e incendiaron llantas. Asimismo, hubo alertas de saqueos en algunos emporios y mercados de la capital como el de Magdalena (ver página 14). Canal N difundió imágenes de un violento saqueo en Ica. Fue necesaria la intervención de la PNP.

En llamas. En Ica prendieron fuego a las casetas del peaje. (Foto: José Chacaliza)

El escenario podría repetirse hoy, pues Geovani Diez, titular de UGTRANM, confirmó que también habrá paro. “El paro era 4 y 5 de abril. Hoy el MTC va ver la reestructuración de la Sutran, esperamos una propuesta concreta”, dijo a Perú21.

A nivel regional también se registró gran convulsión, principalmente en Ica, La Libertad, Ucayali, Piura, Lambayeque y Huánuco. En esta última región, incluso saquearon la oficina de la Gerencia de Transportes edil. Arequipa y Junín, en tanto, acataron la tregua de los camioneros hasta el 8 de abril, día en que Pedro Castillo deberá acudir a Huancayo.

Echan leña al fuego

Pese a que los comentarios ofensivos del presidente agudizaron las manifestaciones, los ministros de Defensa y Cultura continuaron en la misma línea de confrontación y desatinos.

Sin pase. En Piura, el ingreso a Paita también fue bloqueado. (Foto: Tania Bautista)

El titular de Defensa, José Luis Gavidia, llegó Huaycán (Ate) donde la violencia se tornó por horas en incontrolable. Ahí la prensa le preguntó por las cuatro muertes registradas en Junín. Su respuesta fue: “Hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital; un niño que cae al puente, y dos en accidentes de tránsito, los atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga; no ha habido nada más, son cuatro”, expresó Gavidia expresó como si cuatro vidas fueron poco.

A su turno, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, atribuyó las protestas en las calles a intereses políticos detrás y anunció que el Gobierno evalúa el estado de emergencia en las regiones más afectadas.

No bajan precios

En medio del caos, los precios de los combustibles se mantuvieron casi sin variaciones en la mayoría de grifos no obstante que el decreto del Ejecutivo sobre la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas de 84 y 90 octanos, entre otros combustibles, ya estaba en vigencia.

Este diario corroboró que en Chorrillos, en las avenidas Huaylas, Matellini, Armatambo, y La Paz, el precio de los combustibles no había bajado hasta la tarde de ayer. La PCM buscó lavarse las manos y pidió a las distribuidoras de combustibles aplicar la exoneración del ISC a los precios e incluso publicó una tabla de cómo serían las reducciones.

Más violencia. Fuego en las vías de entrada y salida a Huánuco. (Foto: Lorenzo Malpartida)

Análisis: “La salida es la renuncia de Castillo”

Por Gonzalo Zegarra//Analista político

Es un gobierno bueno para nada, no hay nada bueno que haya hecho este gobierno más allá de nombrar a Julio Velarde en el BCR y dos designaciones más. Cuando la paralización estalla, el gobierno simplemente no sabe qué hacer. El ministro de Defensa se ha justificado diciendo que ha habido 4 muertos, nada más, como si fuera poco. O sea, la capacidad de lidiar con la situación y luego de comunicar es absolutamente nula. Manuel Romero Caro, en un artículo de Gestión, decía que ante la pregunta de por qué la gente no reacciona, él se anticipaba, y parece haber atinado: la gente iba a reaccionar cuando la ingobernabilidad de este régimen tocara sus bolsillos. La salida es la renuncia o la vacancia de Castillo. Mira el tipo de soluciones que da, están poniendo en peligro la estabilidad fiscal, no se va a poder restituir el ISC. Es un gobierno torpe y con medidas populistas, igual que su propuesta del aumento de la RMV, que afecta a los emprendedores.

Tenga en cuenta

Al paro nacional del 4 y 5 de abril le antecedió un paro de seis días en distintas regiones del país.

El Congreso citó para hoy a Pedro Castillo y a los ministros del Interior, Ambiente, Economía, Transportes y Agricultura.