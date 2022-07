Debido a que diversos gremios de transporte en Lima y Callao paralizaron sus servicios hoy, lunes 4 de julio, decenas de ciudadanos se han visto perjudicados ya que deben esperar varios minutos e incluso pagar más del 50% de su pasaje normal para poder trasladarse a sus centros de labores. Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha facilitado buses en Puente Nuevo para llevarlos.

“La Policía Nacional se suma a esta tarea de apoyar a los ciudadanos porque los servicios de combis que generalmente hacen esta ruta a Santa Anita está restringido un poco, por eso estamos apoyando con buses de la Policía en la medida que nosotros podamos hacerlo”, indicó el El jefe de la Región Policial de Lima, General Manuel Lozada a Latina.

Buses de la Policía Nacional trasladan a ciudadanos. Foto: GEC

Además, señaló que algunos cobradores aprovechan la demanda de pasajeros para subir los precios. “Vemos que se aprovechan (con los precios). Sin embargo, el transporte público de pasajeros sigue desarrollándose con normalidad”, aseveró.

Sector de transportistas acata paro

Ciudadanos afectados

Por otro lado, diversos ciudadanos manifestaron a América Noticias que debido a la ausencia de unidades de transporte público en Puente Piedra deben esperar hasta una hora para poder trasladarse a su trabajo. Incluso, denuncian el cobro excesivo del pasaje.

“Una hora he estado esperando acá. Ha venido un carro de la Policía. Ahorita no hay transporte, yo me dirijo a Ceres”, comentó un ciudadano.

De acuerdo al matinal, usualmente los usuarios pagaban hasta Ceres S/2.00 y ahora les están cobrando entre S/3.00 a S/3.50. “Yo voy al óvalo San Anita. No me demoro ni cinco minutos en abordar mi carro, pero ya llevo media hora (acá)”, señaló otro agraviado.

En tanto, una de las ciudadanas que abordó el bus de la PNP detalló que ya llevaba media hora esperando su unidad. “7:30 a.m. es mi ingreso y ya se me hizo tarde”

Otro usuario también contó que ya llevaba una hora esperando en el paradero. “Entro a las 8 a.m., sino me descuentan”.

