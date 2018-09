Padres de Piero Gaitán aseguran que joven que denunció violación sigue mintiendo

Magaly García, madre de Piero Gaitán —el muchacho acusado de violación— reveló nuevos detalles de la investigación que se le sigue a su hijo y que lo mantiene en prisión.



Para las cámaras de Buenos Días Perú, la señora indicó que la noche del 14 de junio, Piero conoció por primera vez a Diego Muñoz Pérez y a la jovencita que lo acusó de presuntamente haberla ultrajado.



“Ese día le dije a Piero que no salga, pero me llamó y me dice ‘mami, me ha llamado Javier (Dulzaides) y me voy a encontrar con él, porque me va a ayudar a hacer un video”, relató la mujer.



Pese a la negativa de su mamá, Piero Gaitán decidió encontrarse con su amigo de la infancia. Después de varios minutos, acudieron a un restaurante de comida rápida donde comenzó toda la pesadilla.



Ahí, según la señora, Piero y Javier conocieron a los otros dos involucrados en esta historia, donde Diego Muñoz les dice para ir a su casa a tomar unos tragos. Los jóvenes llegan al departamento de Miraflores, donde supuestamente abusaron sexualmente de la muchacha de 21 años.



“No puedo pensar que ella pueda dormir bien, sabiendo que alguien está preso por algo que no ha cometido”, agregó la madre de familia quien detalló que su nieto celebró su segundo cumpleaños sin la presencia de su papá, Piero.



Asimismo, el cantante Rodolfo Gaitán Castro —padre de Piero— llegó al set del noticiero de Panamericana Televisión, donde acusó a la denunciante de mentirosa.



“La chica miente desde un principio. Ella desde un principio dijo que era uno de los tres (Piero, Diego y Javier), pero no sabía cuál de ellos. Después, recobra la memoria y en una segunda versión, dice que fue Piero y los otros chicos miraban”, indicó el también músico.



Pero agregó que la modelo tuvo una tercera declaración ante la Fiscalía, donde afirmó otra situación.



“Después dijo que fue Piero (y que los demás no estaban cerca), es una chica que va cambiando de versión”, declaró el angustiado padre de familia el pasado 24 de setiembre.