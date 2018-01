Papa Francisco en el Perú: Cerrarán vías que rodean a Las Palmas

Tomen sus precauciones. Mañana se restringirá el tránsito vehicular en todas las vías que se encuentran a un kilómetro del perímetro de la base aérea Las Palmas , en Santiago de Surco, para que los asistentes a la misa que ofrecerá el papa Francisco en Lima no tengan inconvenientes para ingresar a dicha ceremonia.

Así también se han habilitado 17 puertas en Las Palmas. La idea es facilitar el acceso a los fieles, para que entren desde la mañana. En tal sentido, la restricción será solo vehicular.

¿QUÉ HARÁ MAÑANA EL PAPA?

El Santo Padre iniciará su día a las 9:15 a.m., cumpliendo el Rezo de la Hora Tercia en el Santuario del Señor de los Milagros. A las 10:30 a.m. hará una oración ante las reliquias de los santos peruanos en la Catedral. 10:50 a.m. tendrá un encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal y ofrecerá un discurso. Al mediodía, rezará el Ángelus en la Plaza de Armas.

Finalmente, a las 4:15 p.m. se dará inicio a la multitudinaria misa en Las Palmas. A las 6:45 p.m. está programado su vuelo de retorno al Vaticano.