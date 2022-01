El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre la fiesta de cumpleaños organizada por el futbolista Paolo Guerrero, por su cumpleaños 38 y pidió adoptar las medidas de seguridad del caso y vacunarse.

En conferencia de prensa, el titular del Minsa indicó que en el Perú predomina la variante Delta, la cual es letal cuando ataca a los adultos mayores o a personas con algún grado de comorbilidad.

“Es importante cuidarnos, vacunarnos y recordar que de este virus todavía sigue predominando la variante Delta en nuestro país, que es letal cuando nos agarra a personas mayores o con algún grado de comorbilidad”, expresó.

“Hay que cuidarse y tenemos que ir todos juntos en esto para derrotar a la pandemia”, añadió Cevallos, quien no mencionó en ningún momento a Paolo Guerrero.

Como se recuerda, Paolo Guerrero decidió celebrar su cumpleaños junto a su familia y amigos en una vivienda ubicada en Lurín, donde no respetaron las medidas de bioseguridad frente al COVID-19.

Además, el evento contó con la presencia de artistas conocidos como la salsera Daniela Darcourt, La Charanga Habanera, entre otras orquestas que amenizaron el evento e hicieron bailar a los invitados.

A través de diversos videos compartidos en redes sociales por los asistentes al cumpleaños del ‘Depredador’ se puede observar que no tenían mascarilla, sea una KN95 o dos quirúrgicas, las cuales son esenciales para evitar contagios del coronavirus.

Asimismo, no respetaron el distanciamiento social de metro y medio entre personas. De igual forma, el evento se realizó en pleno toque de queda, que en Lima y Callao rige de 2 a.m. a 4 a.m.

Tampoco se respetó la burbuja social, ya que en el evento se reunieron amigos, cantantes, familiares cercanos y lejanos del futbolista. El Ministerio de Salud (Minsa) siempre recomienda a la población a mantener una burbuja social como una estrategia de autocuidado clave para frenar la transmisión del COVID-19.

