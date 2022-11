Pamela Cabanillas Sánchez —acusada de estafar a más de 7 mil personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee y de ser la cabecilla de ‘Los QR de la estafa’— cuenta con orden de detención preliminar, así lo informó este lunes 14 de noviembre la Policía Nacional del Perú.

Durante una conferencia de prensa en la que se confirmó que 3 mil personas fueron estafadas para el concierto del reguetonero Bad Bunny, el jefe de la división de investigación de estafas, coronel PNP José Cruz, reveló que en ningún momento Cabanillas Sánchez intentó ponerse a derecho.

“En relación a la línea de investigación de Pamela Cabanillas. Esta chica no se ha puesto a derecho, su abogado no se ha apersonado a la investigación. Ella tiene mandato de detención preliminar, va a tener que ponerse a derecho. Ella persiste en esta situación de no allanarse, pero tarde o temprano será capturada y puesta a disposición para que responda por estos hechos criminales”, dijo.

“La Fiscalía contra la ciberdelincuencia y esta división de estafas ya ha impulsado las medidas limitativas y ya un juez la ha otorgado. Solo es cuestión de tiempo”, agregó el coronel Cruz.

Los implicados de pertenecer a los 'QR de la estafa', banda criminal dedicada a la reventa de entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee, brindaron su versión de los hechos coincidiendo que todos habían confiado en Pamela Cabanillas, presunta líder de esta organización delictiva. (Fuente: Latina TV)

LOS ANTECEDENTES DE PAMELA CABANILLAS

Esta no es la primera vez que Cabanillas es acusada del delito de estafa: “Ya tenía antecedentes y ya había sido denunciada. En principio había prestado cuentas, pero fue escalando y sobre esa base vemos la gran cantidad de denuncias que tiene”, explicó el coronel José Cruz, Jefe de la División de Estafas.

En julio pasado, habría ganado 14 mil soles al vender supuestas entradas para partidos de fútbol, el concierto de Coldplay y el futuro evento de Bad Bunny, que se realizará el 13 de noviembre.

“Muchas de estas personas que van a hacer la cola, se van a dar cuenta de que recién en el momento que van a validar, el lector lo va a rechazar porque ese código ya ha sido vendido”, precisaron los agentes.

Pamela Cabanillas se entregó a las autoridades de Europa, pero fue liberada al no tener la "alerta roja" de Interpol

