Pamela Cabanillas Sánchez, de 18 años, que estafó a miles de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee y Bad Bunny en Lima fue detenida el pasado 17 de noviembre en España , pero no por los delitos cometidos en Perú, sino por la modalidad de ‘ tendera ’ en una conocida tienda por departamento.

El coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, señaló que la cabecilla de la banda ‘Los QR de la estafa’ se produjo en Madrid, cuando se encontraba robando ropa de la tienda por departamento H&M.

Sin embargo, para las autoridades europeas no fue sustento válido para tener a Cabanilla presa, pues fue liberada recientemente. “Fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente, estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, contó al agente policial al ‘Domingo al Día’.

“¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”, resaltó el coronel Cruz.

Cruz también señaló que sus cómplices fueron capturados cuando regresaban a Lima desde Colombia, Franco Patricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18), quienes serían pareja.

Interpol la deja ir

Hace más de un mes, Cabanillas Sánchez indicó que en España las autoridades le informaron que solo cuenta con una alerta azul en Interpol y que, en ese caso, se requiere que solo informe de su paradero. Según su versión, eso mismo ocurrió en el consulado peruano.

“No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura, que solamente tengo una alerta azul para saber mi ubicación”, expresó.