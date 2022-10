Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez captaron, el pasado 17 de octubre, la salida del Perú de Pamela Cabanillas, la joven acusada de ser cabecilla de una banda dedicada a estafar con entradas falsas a conciertos de artistas y partidos de fútbol.

El programa Punto Final mostró cómo la joven llega al terminal aéreo junto a una amiga, identificada como Astrid Xiomara Marichi Dawa (23), y se encuentra con otro grupo de personas que las despiden antes de abordar el avión. Incluso, se tomaron un selfie antes de dirigirse a Migraciones, como si no imaginara el problema que tendría que afrontar por estafar a más de 7 mil personas.

En el video, Cabanillas y su amiga entran a una casa de cambio, hacen una consulta y luego pasan por el control migratorio. En el informe periodístico se señaló que ambas tenían como destino la ciudad de Milán, en Italia.

Pamela Cabanillas tiene 18 años y es investigada por la División de Estafas de la Dirincri por ser la cabecilla de una organización criminal denominada como “Los QR de la Estafa”. Es acusada de estafar a más de 7 mil personas para el concierto del cantante Daddy Yankee y amasar más de 2 millones de soles.

A través de las redes sociales, Pamela Cabanillas aseguró que se entregará a las autoridades europeas luego que la Policía Nacional del Perú emitiera la alerta azul a la Interpol para su captura internacional.

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles como se pretende atribuirme y no conozco a ninguna persona a la cual me vinculan. (…) ¡Es totalmente falso! Yo no soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal”, escribió en un extenso comunicado en las historias de la red social.

VIDEO RECOMENDADO

Tras la aparición de Gabriela Sevilla, sin su supuesta bebé recién nacida, el caso ha generado interrogantes sobre qué fue lo que sucedió con la menor y por qué la mujer estuvo 36 horas desaparecida. Esto es lo que se sabe del intrigante caso que ha conmocionado a medio Perú.