Pamela Cabanillas, la joven de 18 años acusada de estafar a cientos de personas con entradas de conciertos de artistas como Daddy Yankee o Bad Bunny, ya no está recluida en España y ahora espera su extradición.

Su madre, en un enlace con Buenos Días Perú, confirmó que su hija ya no esta recluida, pero adelantó que está a la espera de que le pongan grilletes. Además, aseguró que Pamela no es cabecilla de una banda de estafadores.

“Mi hija está padeciendo allá, está durmiendo en la calle, no es una cabecilla como la están señalando (…) hacíamos rifas, vendíamos ropa por internet y de la noche a la mañana dicen que es cabecilla”, expresó la madre entre lágrimas.

Por su parte, el abogado Mario Arribas, que ha tomado el caso de la joven, asegura que ella ha sido “tonta útil” de una mafia.

“Ha sido captada por las mafias, es una tonta útil de la mafia (…) ella sí ha participado (en la estafa), pero no en la magnitud que la hacen ver”, dijo el abogado.

Arribas también comentó que en unos días le pondrán los grilletes a Pamela Cabanillas y estima que cuando se acoja a la confesión sincera dirá la verdad y “aparecerán las mafias”.

El jefe de Interpol Lima, el coronel Carlos López Aedo, confirmó que Cabanillas ya no está recluida, pero aclaró que se trata de una comparecencia restringida , en donde la joven tendrá que cumplir ciertas reglas dictadas por la justicia española, como no salir de la jurisdicción, firmar en las dependencias judiciales, entregar su pasaporte, etc.

Agregó que Cabanillas está dispuesta a ser extraditada, pero que ese proceso aún puede tomar unos tres meses.

Sobre la nueva hipótesis de la defensa de que la joven no era cabecilla, el coronel López dijo que los abogados “tienen que hacer su trabajo”, pero que la investigación sobre su participación en las estafas es sólida y que incluso la misma Cabanillas aceptó el peso de los ilícitos.





