Dévora del Pilar Guerrero Echejaya (29), madre de la pequeña Xohana, quien desapareció en la Plaza de Armas de Cerro Azul, dijo estar segura que las dos personas detenidas por la Policía Nacional no tienen a su hija y confía en que ellos no tienen nada que ver con la desaparición de la menor.

Cabe recordar que la pareja formada por Arly Quinto Cuadros (19) y Carlos Gian Pierre Napan Elías (23) fue intervenida en una vivienda de Cerro Azul, en Cañete , al ser sindicados como los presuntos captores de la niña de dos años.

“Quiero aclarar que sé que esas personas no tienen nada que ver. Sé que antes hubo un problema con ellos, pero decir que tienen a mi hija, no. No son los que la tienen”, dijo Guerrero a ‘Canal N’.

POSTURA DEL PADRE



Sin embargo, Cléberton Guerra Ríos (26), padre de Xohana, pidió no liberarlos hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. “Espero que aún no suelten a los detenidos hasta que se aclare todo esto. Todos podemos decir que ellos no son o son, pero la investigación debe decidir todo esto”, manifestó.

En ese sentido, pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que les apoye con más refuerzo policial para acelerar la búsqueda.

Ambos agregaron que personas malintencionadas se han estado comunicando con otros familiares pidiendo dinero a cambio de ofrecer información sobre el paradero de su pequeña hija.