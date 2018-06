Padre de Jimenita pidió al 'Monstruo de la bicicleta' que diga todo lo que sabe [VIDEO]

El 'Monstruo de la bicicleta' no habría actuado solo. César Augusto Alva Mendoza hizo una macabra revelación sobre el crimen de Jimenita que guardó durante meses, el padre de la menor se pronunció y le exigió que cuente todo lo que sabe.

"El silencio estimula al verdugo. Yo he comentado que él no ha actuado solo, pero nunca se manifiestan ellos. No están investigando. Algo raro está pasando, ya sabemos que él no ha actuado solo y espero que se manifiesten ellos", dijo Jorge Vellaneda, con evidente fastidio, en el noticiero 'Buenos días, Perú'.

Al 'Monstruo de la Huayrona' lo trasladaron hacia el penal de Challapalca en Cerro de Pasco tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) por considerarlo una persona de alta peligrosidad.

El padre de Jimenita hizo muchos cuestionamientos respecto a la investigación que se le sigue al sujeto y a las autoridades que revisan el caso porque —según menciona— existiría un vinculo entre el asesino y los que trabajaban en la comisaría de Canto Rey.

"Quiero pedirle al asesino, al ' Monstruo de la Huayrona ' que hable todo. ¿Por qué ha tenido tanta pasividad en la comisaría? ¿Por qué se paseaba como pedro en su casa? Hay madres de familia que lo han grabado en el taller de inauguración sabiendo que este sujeto hace 15 días estaba detenido por drogas, con todos sus antecedentes", reclamó Jorge Vellaneda.