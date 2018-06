Mientras espera retirar el cuerpo de Eyvi Ágreda de la Morgue Central de Lima, Ladislao Ágreda , padre de la muchacha de 22 años, conversó con la prensa y exigió pena de muerte para el agresor Carlos Hualpa Vacas .



"Si le dan 10 o 12 años (de cárcel), él seguirá haciendo lo mismo. Por eso pido la pena de muerte porque no es poco lo que hizo con mi hija" , manifestó a RPP.



"¿Qué ocurre si sigue en la cárcel? Será mantenido y qué castigo va a ser eso", agregó.

"DE TI NO QUIERO NADA"



En tanto, el progenitor de Eyvi aseguró que no sabía que su hija era acosada; sin embargo narró un episodio entre la joven y el despiadado sujeto.



"Su hermano menor dijo que, para el cumpleaños de mi hija, él le envió flores... ella le devolvió diciéndole que era alérgica y que de él no quería recibir nada", contó.