El padre de la niña fallecida con difteria pidió ayuda a las autoridades para trasladar los restos de su hija a su natal Contamana, en la región Loreto, a fin de poder enterrarla al lado de sus familiares.

“Pido ayuda a las autoridades para llevar a mi hija a Contamana porque allá está mi esposa. Solo somos tres, allá también está mi familia”, afirmó.

En declaraciones a Latina, el hombre dijo que él también ha dado positivo a la enfermedad y que por ello han recibido medicamentos. No obstante, aseguró que no presenta síntomas.

Además indicó que los médicos le aseguraron que la aplicación de la dosis completa de antitoxina diftérica sería provechoso y que tenía un riesgo muy bajo, pero que pese a ello su menor hija falleció.

“Si el médico sabe que no lo iba a resistir porque le puso eso (antitoxina), eso es lo que yo me pregunto. Me dijeron que había poca probabilidad de riesgo y que era posible que mejore, por eso es que firmo los documentos que me piden”, aseveró.

El Hospital Dos de Mayo informó el último sábado que la niña de 5 años diagnosticada con difteria falleció debido a arritmias cardíacas complejas y persistentes causadas por la referida enfermedad.

“Lamentablemente, la menor ya había presentado complicaciones cardíacas severas conocidas como miocarditis diftérica, incluyendo arritmias ventriculares de alto riesgo, los efectos más temidos de esta enfermedad, los que fueron tratados intensivamente por el equipo médico a cargo del caso”, refiere el pronunciamiento.

El Ministerio de Salud (Minsa) había informado sobre este caso que el último 27 de octubre la menor ingresó al hospital presentando un cuadro clínico compatible con esa enfermedad, que no se presentaba en el Perú desde hace 20 años.

