En medio de su dolor por la pérdida de su hija, Juan Quispe, padre de la joven que murió tras explosión de balón de helio en colectivo, declaró a la prensa para desmentir algunas informaciones que vienen circulando en redes sociales.

Lo primero que aclaró es que Diana Jenifer Quispe Ochoa, de 26 años, no transportaba el material inflamable. “Yo niego categóricamente que mi hija haya llevado el balón, ella se movilizaba en esa movilidad pero no traía ese material porque es muy peligroso, no sé cómo estaban transportando ese material dentro de la unidad”, dijo en conversación con América Noticias. Otras cuatro personas resultaron heridas, confirmó el Ministerio de Salud.

“Ella se llevó la peor parte, pido que se esclarezca todo esto. Como padre yo estoy muy dolido, no imaginan el dolor que siento como padre. El dolor es inmenso, es indescriptible. Dicen que un hijo va enterrar al padre, pero en este caso es al contrario, yo voy a tener que enterrar a mi hija”, dijo antes de romper en llanto.

Juan Quispe es el padre de la víctima mortal de esta tragedia.

Además, criticó las acciones que realizaron las autoridades desde que se reportó el trágico hecho: “Hasta el momento la policía se ha mostrado hermética. Ayer, después del accidente no había fiscal para el levantamiento del cadáver. Entre las comisarías se echaban la pelota, lamentable”.

Cuestiona que esto haya dejado tiempo que podría haber servido para que se manipulen las pruebas: “Quien sabe y tal vez hasta ha sido alterada la evidencia que había en el vehículo. Solo había un policía resguardando la unidad”.

El caso continúa en investigación. Todavía se desconoce la identidad del pasajero que portaba el balón de helio. Sin embargo, se conoció que este producto iba en la parte trasera del vehículo y no junto a los pasajeros.

