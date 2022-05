Luego que se identificó a Luis Alfonso Tasaico Donoso (54) como la persona que agredió y terminó rompiéndole la nariz a un menor de 5 años en San Isidro, el acusado salió a defenderse y manifestó que el sangrado que presentaba el niño en la nariz fue “accidental”.

[San Isidro: Gran indignación por golpiza que le da sujeto a un niño]

"Cuando yo he abierto la puerta se ha metido un golpe, ha sido accidental", dijo Tasaico Donoso en declaraciones a ATV. Asimismo, manifestó que se está "satanizando" el caso.

Durante la tarde, Luis Alfonso Tasaico Donoso rindió su manifestación sobre el hecho en la comisaría de San Isidro. Personal de la Policía Nacional reveló que el menor de 5 años se encuentra con su madre biológica, y que un equipo de investigadores y un médico legista se encuentran en su vivienda para determinar su estado físico y psicológico. Please enable Javascript to watch this video

Asimismo, el coronel de la mencionada dependencia policial dijo a la prensa que Tasaico Donoso tiene antecedentes penales por robo agravado y falsedad genérica, mas no por agresión.

Romy Schrot, quien grabó y viralizó el video de la golpiza, señaló que seguirá adelante con la denuncia en contra del padrastro del menor. A esta prueba se le suma las declaraciones de Carmen Gallegos, quien asegura haber visto a Tasaico Donoso golpear la cabeza del niño contra uno de los asientos.

La fiscal Leticia Silva Chávez se encarga de seguir el caso, junto a peritos de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tras culminar las investigaciones se determinará el tipo de sanción que deba recibir el agresor.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, pidió al Congreso aprobar una norma que prohíba el castigo físico a niños como medida correctiva.