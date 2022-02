Asociaciones de pacientes oncológicos demandaron al Ministerio de Salud (Minsa) aprobar el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, (Ley N° 31336), la misma que tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todas las personas con esta enfermedad, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan.

En un comunicado expresaron su preocupación ante la actual crisis política y social que enfrenta el país y, además, que hasta la fecha no se haya publicado el reglamento de esta norma que fue aprobada el pasado 10 de agosto de 2021, durante la gestión del exministro Hernando Cevallos.

“ Después de medio año de la promulgación de La Ley Nacional del Cáncer, aún no puede ser aplicada pues no se ha publicado su reglamento, lo cual significa que es letra muerta, no existe ”, remarcó.

Recordó que el sector Salud, durante el Día Mundial Contra el Cáncer celebrado el pasado 4 de febrero, comentó que publicarían el reglamento la próxima semana. Sin embargo, debido al cambio de titular del Minsa -con la designación de Hernán Condori- ha generado que se dilate este tema.

“El cambio de autoridades nos genera una gran incertidumbre, es necesario que se continúe lo avanzado en la promulgación del reglamento”, refirió.

En esa línea, los pacientes oncológicos exhortaron Condori Machado a tomar este tema como prioritario y a considerar en el documento del reglamento el aporte de las asociaciones.

Medicamentos

Las asociaciones también indicaron que continúan esperando la actualización del Listado Complementario de Medicamentos Oncológicos, a cargo de la Digemid, que ya tiene más de un año de retraso.

“El desabastecimiento de medicamentos actual es tan grave que impide a muchos pacientes continuar con sus quimioterapias, lo que agrava su sufrimiento y el de las familias que luchan contra este mal. Hablamos de más de 175,000 pacientes que están siendo fuertemente afectados por la falta de frecuencia en tratamientos, alarmante falta de medicamentos, y cobertura sanitaria, lo cual está cobrando la vida de muchos peruanos”, se lee en el pronunciamiento.

Asociaciones de pacientes oncológicos señalan que urge que el Minsa apruebe el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer.

VIDEO RECOMENDADO