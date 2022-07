Pese a que la pandemia del COVID-19 ya no está en su punto más álgido, el Seguro Social de Salud (Essalud) no puede levantarse del golpe que ello significó y se ve envuelto en un nuevo aprieto: está desabastecido de medicinas. Y los más afectados son los pacientes oncológicos, que a pesar de estar asegurados no pueden acceder a medicamentos y tratamientos que les corresponde. La culpa no sería de la guerra en Ucrania o el coronavirus –como indicaron las autoridades de salud–, sino del Gobierno de Pedro Castillo.

En otro países de la región la realidad es diferente. En Colombia, por ejemplo, no han olvidado a sus pacientes con cáncer ya que no padecieron de este déficit, de acuerdo a la Liga Contra el Cáncer y al Instituto Nacional de Cancerología de ese país.

En cambio, en el Perú, la Contraloría advirtió en un informe de un desabastecimiento de 59 medicamentos oncológicos, además de que otros 41 se encuentran en stock crítico. Según el informe del órgano de control, solo quedan dos meses de provisiones para los miles de asegurados.

Desde mayo ya escaseaban las medicinas, pero las compras debieron hacerse desde el 2021. El conflicto entre Rusia y Ucrania y la postpandemia no es excusa, aseguran los expertos consultados por este diario. El panorama crítico que se vive hoy pudo evitarse con anticipación.

Desmienten a EsSalud

En menos de un año, Essalud ha tenido tres presidentes: primero Mario Carhuapoma, luego Gino Dávila y el actual Raúl Fonseca. Cada gestión llegó con cambios de personal y de estrategias.

Según Javier Llamoza, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima e investigador de la Acción Internacional para la Salud (AIS), estas constantes variaciones han sido la principal causa de este retroceso.

“El tema de la guerra podría afectar por el precio del flete, pero si Essalud hubiera trabajado ordenadamente, hubiera planificado con tiempo el suministro continuo de medicamentos que no deberían faltar. Si no hicieron una buena planificación, si no compraron, no tomaron las previsiones adecuadas, el suministro va a tener que interrumpirse”, señaló a Perú21.

Llamoza aseguró que el incremento de precios internacionalmente por los problemas que enfrentaron todos los países del mundo “no justifica que no se hayan comprado” las medicinas, pues esto significaría que estarían “yendo en contra del derecho a la salud que se vulnera cuando los medicamentos no se encuentran”.

En esta postura coincide Antonio Pratto, exintegrante del comando vacuna.

“Lo que estamos viviendo hoy en día es un poco del problema de la gestión del nuevo Gobierno, todo es un caos. Por la pandemia ha habido desabastecimiento, pero eso se ha regularizado en poco tiempo, semanas, los proveedores avisan con anticipación para tomar precauciones. Cuando no hay gestión pasa lo que les ha pasado a ellos (Essalud)”, dijo a este diario.

Si la situación por la que pasa Essalud se debiera a la coyuntura internacional de dos naciones o al COVID-19, otros países cercanos tendrían el mismo problema.

Pero lejos de estar en el mismo estado que Perú, Colombia y también Chile demuestran lo contrario.

Vecinos abastecidos

Colombia no ha tenido problemas graves para el abastecimiento de medicamentos oncológicos. Así lo aseguraron, en diálogo con Perú21, el director de Liga Colombiana Contra el Cáncer, Carlos Castro, y Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología.

“No he tenido reportes ni del Ministerio de Salud, ni de las diferentes ligas (contra el cáncer) del país de un desabastecimiento importante en neoplásica; si se agota, en cuestión de cuatro días se vuelve al stock y eso que nosotros manejamos el 50% de la oncología del país en cuanto a proporcionar la medicación”, señaló Castro.

Manifestó además que pese a ser un país “tercermundista”, tienen un sistema de salud que les permite abastecer al 99% de sus pacientes oncológicos.

Wiesner, en tanto, comentó que hubo un pequeño desabastecimiento durante la pandemia de cinco medicamentos, pero frente a esto se cambiaba el protocolo de tratamiento.

“La situación está regularizada y sin lugar a dudas es necesario tener mecanismos estatales que garanticen la disponibilidad de todos los tratamientos”, sostuvo la funcionaria colombiana.

Ambos negaron que la guerra haya sido un factor para retrasar los pedidos de sus medicinas.

En Chile, según medios locales, no se han reportado reclamos o quejas por parte de la población acerca de la falta de medicina para pacientes con cáncer en los últimos años. El Perú sigue en la cola.

Tenga en cuenta

Hace una semana, Perú21 denunció que los medicamentos oncológicos no serían los únicos escasos.

Las medicinas en general estarían faltando en todo el Perú por una mala gestión de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe).

Desde Ceabe confirmaron que los cambios de autoridades afectaron la efectividad de la gestión.

