El ministro de Salud, Óscar Ugarte, consideró que el hecho de que peruanos con “posibilidades económicas” viajen a otros países, como Estados Unidos, para poder vacunarse contra el coronavirus (COVID-19) refleja “las desigualdades en nuestra sociedad”.

En diálogo con Canal N, el integrante del gabinete ministerial aseguró que dicha situación evidencia que una persona con recursos económicos puede “saltarse la fila” y vacunarse, mientras que otras personas no pueden hacerlo por más que quieran.

“Hay un nivel de desesperación por buscar vacunarse cuanto antes, pero eso mismo está reflejando las desigualdades en nuestra sociedad. Hay quienes pueden hacerlo y hay quienes no pueden hacerlo por más quieran”, expresó Ugarte.

“Por eso el rol del Estado, por eso la necesidad de poner normas, todo lo que se ha discutido, por ejemplo, para que se priorice a las personas más vulnerables, y no es que yo me salto la fila y como yo tengo posibilidades económicas yo me vacuno, no es así”, agregó.

Además, aclaró que los peruanos que acceden a una vacuna contra el COVID-19 en el extranjero lo hacen a través del Gobierno del respectivo país y no por intermedio de empresas privadas.

“Las personas que se van a vacunar afuera, que tienen la posibilidad de pagarse su pasaje y quizás hacer algo de turismo, van para que los vacune el Estado, no es que van y lo vacunan los privados”, agregó.





