Óscar Ugarte: “Los privados pueden comprar y está en la ley. Ahí no hay nada nuevo” | VIDEO

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó esta noche que el sector privado siempre ha podido importar vacunas contra el coronavirus (COVID-19), ya que ninguna ley lo impide. Esta aclaración la dio luego que el Poder Judicial autorizara que empresas privadas puedan comprar e importar dosis contra el COVID-19.

“Los privados pueden comprar y está en la ley. Ahí no hay nada nuevo. Yo lo he dicho hace tiempo. Está en la ley que el sector privado puede importar medicamentos y vacunas. Además, es el que más importa. En el caso de las vacunas COVID-19, puede hacerlo, está en ley, ya he dicho que hay 868 empresas autorizadas para comprar en el exterior”, explicó Ugarte en declaraciones a la prensa.

Asimismo, precisó que no hay nada que reglamentar tras el fallo del PJ. “La ley ya está reglamentada, tanto la Ley General de Medicamentos y Drogas, como las últimas leyes que ha dado el Parlamento, pero sobre una sentencia no tenemos nada que reglamentar, las sentencias se acatan”, aseveró.

Adquisión de vacunas COVID-19

En otro momento, Ugarte explicó que si las empresas privadas no han podido adquirir vacunas contra el COVID-19 es debido a que los laboratorios que las producen prefieren venderlas a los Gobiernos.

“Nadie ha impedido. Lo que pasa es que nadie les ha vendido. Por ejemplo, la empresa Pfizer nos ha explicado a nosotros que ellos prefieren venderles a los gobiernos por dos razones: una porque pueden vender a escala en vez de vender a pequeños grupos. Y dos, porque uno de los requisitos que las empresas están pidiendo a todos los estados, no solo a Perú, es que asuman la responsabilidad de cualquier efecto secundario que podría presentarse en la aplicación de la vacuna. No sé si hay empresas que estén en disposición de asumir ese riesgo”, manifestó.

Además, el ministro Ugarte indicó que, a la fecha, según su conocimiento, ninguna empresa privada de ningún país ha logrado comprar vacunas a los diversos laboratorios que producen dosis contra el COVID-19.

“De lo que sabemos, en Estados Unidos, a nadie (ha logrado comprar). En otros países de América Latina, a nadie. Y no es un problema de los gobiernos. No hay ninguna norma en el Perú que impida que los privados puedan comprar vacunas”, aseveró. “Nadie les vende. Cuando les vendan, esa es otra situación, pero no depende del Gobierno, no depende de una autorización especial nuestra”, añadió.

Vacunación COVID-19

En otro momento, Ugarte recordó que el sector privado actualmente participa conjuntamente con el gobierno en la aplicación de dosis contra el COVID-19.

“Lo que nada impide, además, que el sector privado participe conjuntamente con el gobierno en la aplicación (de vacunas). Hay varias clínicas privadas que están participando con nosotros. Está Auna, San Pablo, Internacional, Ricardo Palma. Ellos ponen el personal, ponen las condiciones del local para recibir, nosotros damos las vacunas y todo está perfecto. No hay ningún problema con el sector privado para ese fin”, sostuvo.

Autorización del PJ

Esta tarde, el PJ autorizó al sector privado a comprar e importar vacunas contra la COVID-19 “para su distribución gratuita a su personal y a sus familiares directos, pudiendo realizar la inoculación respetando los protocolos de higiene y seguridad que establece el Ministerio de Salud”.

Juzgado de Corte de Lima Este autoriza a empresas del sector privado la importación de vacunas contra la COVID-19 para distribución gratuita a su personal y a sus familiares directos, y realizar la inoculación respetando los protocolos establecidos.

VIDEO SUGERIDO

