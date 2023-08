Óscar Arriola, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, asegura que para combatir la criminalidad se necesita más recursos en Inteligencia. ¿Un plan Bukele en el Perú? Esto es lo que piensa el experimentado general de la Policía.

¿Cuál es la definición que tiene acerca de los jueces que liberan delincuentes?

Los jueces tienen que ser absolutamente imparciales y autónomos, deben fallar conforme a su conciencia, a su institución, a su conocimiento y a su experiencia. Deben dedicarse a impartir justicia a nombre de la nación peruana, pero en el contexto profundo, cuando pedimos a los jueces que primero fallen en favor de las grandes mayorías, lo hacen en contra de la ciudadanía. Deben inclinar su decisión en favor de la seguridad. Me refiero a jueces patriotas. Porque puede suceder que los delincuentes se pasen la voz y digan: ‘Oye, vamos a juntarnos para hacer un balance de los actos de sicariato o aquí vamos a asesinar, vamos a estar reunidos 30 personas y que lleven sus armas no más porque si entra la PNP las tiramos por un costado y no pasa nada’. Disculpen la parodia, pero si detienen a 30, los 30 tienen que ir a prisión porque además no tienen trabajo, no tienen domicilio. Han ingresado irregularmente al Perú y son parte del Tren de Aragua.

¿Cuántos casos hay como el búnker Pantera Rosa?

El búnker de Pantera Rosa no es el único caso. Está el búnker de Punta Negra, el búnker de Chaclacayo, la cabaña donde fue detenida Wanda del Valle, ahí se encontraron doce armas de fuego. En todos esos casos, excepto por el búnker de Pantera Rosa, nadie había dictado prisión preventiva, por eso ahora al menos estamos un poco emocionados.

¿A qué cree que se deba la falta de acción?

Hay fiscales que son absolutamente valientes y otros que tiemblan de miedo en acción, creo que se equivocaron de carrera.

¿Qué opina del plan Bukele, se podría implantar en nuestro país como ha deslizado el presidente del Poder Judicial?

Si la PNP en su momento ha enfrentado oscuridades como el terrorismo y como la criminalidad organizada, se puede trabajar en eso. Yo recuerdo a los chorrillanos, destructores que se unieron e hicieron la banda los Injertos del Fundo Oquendo; en un mes y medio hubo 27 asesinatos de cambistas, eso se desbarató con Inteligencia porque se hizo una reingeniería de medios logísticos. Se capturó a 37 integrantes de los injertos con 34 fusiles, con todas las bases detectadas, eso se llama una visión y planeamiento de la lucha contra la criminalidad. En ese tiempo no funcionaba el Código Procesal Penal.

¿Qué pasa con el Código Procesal Penal?

El Código Procesal Penal de 2004 no tiene un resultado efectivo, le falta dinamismo y está concentrado en las normas. Un ejemplo: se encontraba un cadáver de cuatro días, la PNP investigaba, sacaba cámaras, personas sospechosas y le informábamos al fiscal y el fiscal hacía el control en cualquier momento. Eso no pasa ahora, uno hace un informe comunicando la noticia criminal, no puedes hacer ni un acta, hasta que no regrese la carpeta fiscal, así pasan dos meses y el caso se archiva. Esto sucede con secuestros y robos.

¿Quién debería proponer estos cambios?

El Congreso.

¿Pero el Ministerio del Interior lo podría proponer?

Para eso ha pedido facultades legislativas y en esa fase estamos. Yo no veo por qué no debería prosperar, esto no se trata de un afán de protagonismo. Un jurista ecuatoriano hablaba de que su país tiene una data de 25 muertos por cada 100 mil personas, el Perú ha cerrado con seis muertos por cada 100 mil personas, pero no queremos llegar a esos niveles.

Entonces, si no se necesita un plan Bukele y lo que se necesita es hacer estas modificaciones y reforzar la PNP, ¿qué está haciendo el Ministerio del Interior?

Hemos tenido una reunión con congresistas para exponer estos aspectos, tiene que haber decisiones para que mejore el statu quo. El policía persigue la criminalidad, el fiscal el delito y el juez tiene que ser probo fuerte y firme. Todos tendrían su cuota de aplauso. Necesitamos dinamismo para luchar y esas son las herramientas jurídicas.

El premier ha dicho que podría implantarse el plan Bukele, pero en el caso de inmigración ilegal.

Sí, pero hay aspectos políticos en los que puedo opinar de manera técnica. En 2017 y 2018 vino una migración perversa, gente que sufrió los embates de un régimen y trajo una mega banda criminal, trajeron el ‘picadillo’ al Perú, con asesinatos filmados para causar el terror entre nosotros. Es el único lugar, el Perú, donde se ha capturado a cabecillas del Tren de Aragua y han ido a cárceles como Challapalca y aun así intentan enviar mensajes, hay que estar muy vigilantes de esto.