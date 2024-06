A solo una semana de realizar la ‘Marcha del orgullo’, Jorge Apolaya, uno de los organizadores del evento, ofreció una conferencia de prensa para confirmar el recorrido de la marcha y, de paso, referirse sobre el Decreto Supremo publicado por el Ministerio de Salud (MINSA), el cual califica como ‘enfermos mentales’ a las personas LGBT.

Apolaya explicó que sí tienen permiso para que la marcha pueda recorrer las calles limeña, pues hasta hace unos días había trascendido que la municipalidad de Lima no les había otorgado el permiso

“Seguimos organizándonos y vamos a seguir saliendo a las calles. El permiso q tenemos es para salir a la calle, no se requiere permiso para marchar”, señaló.

Luego, el organizador declaró como institución ‘no grata’ al Ministerio de Salud (MINSA) por el Decreto Supremo que patologiza a las diversidades sexuales.

“Por esas expresiones, y por esa situación, atravesamos enormes actos de violencia. Hemos declarado al MINSA como institución no grata en la marcha del orgullo. El MINSA es una institución declarada no grata hasta que no se derogue el decreto patologizante que sigue afectando la vida de la población LGBT”, agregó.

Le responde a Rafael López Aliaga

Apolaya lamentó las expresiones del alcalde de Lima, quien pidió que no hayan “payasadas” en la ‘Marcha del orgullo’.

“Sus palabras contribuyen a fortalecer la homofobia. En boca del alcalde, somos los payasos: en boca del ministro, somos los enfermos”, comentó.

Por otro lado, señaló que ya tienen las garantías necesarias para que se desarrolle la manifestación de la comunidad LGBT en Lima. “Nuestra marcha aporta a la cultura de la tolerancia de la diversidad”, agregó.

¿Cuándo será la ‘Marcha del orgullo’ en Lima?

La XXII ‘Marcha del orgullo’ se realizará el próximo sábado 29 de junio. La concentración será a partir de las 3 p.m. en la avenida De la Peruanidad.

Luego, continuará por Guzmán Blanco, Óvalo Bolognesi, luego pasará a la avenida Alfonso Ugarte para rodear la Plaza dos de mayo y seguir por la avenida Nicolás de Piérola hasta llegar a la avenida Garcilaso. Después, bajará por Wilson hasta la avenida 28 de Julio, donde retomará la avenida Peruanidad.

