Hoy el Congreso de la República ha colocado en agenda el proyecto de ley (PL) denominado, “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”. Este proyecto impulsado por el congresista y presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina del partido Renovación Popular y vocero de “con mis hijos no te metas”, propone la incorporación de padres y madres de familia en la elaboración de los materiales y recursos educativos, quitándole así competencias al Ministerio de Educación como ente rector de las políticas educativas del país.

Ante ello, diferentes organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el impacto que este PL puede provocar, pues representa un despropósito que afecta a la educación de calidad, pero sobre todo al futuro de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado por las organizaciones de la sociedad civil, este proyecto no ha contado con opiniones técnicas especializadas. Por el contrario, afirman que se ven opiniones parcializadas, quedando muchas dudas por la premura de su debate e incorporación en la agenda del Pleno del Congreso. Además, no se ha tomado en cuenta que la Corte Suprema indicó en su sentencia cuál es la forma de participación de los padres y madres de familia en cuanto al currículo escolar.

“La sociedad civil viene desarrollando diversas acciones para frenar la aprobación de este proyecto ley, por ello se ha impulsado desde la Alianza Si Podemos una carta ciudadana en contra del PL 904, la misma que ha conseguido el apoyo de 175 organizaciones (ONGS, colectivos, instancias y APAFAS) y más de 760 adhesiones individuales”, señalan las voceras y voceros de la coalición de organizaciones que respaldan el pedido contra el PL 904 del congresista de Renovación Popular.

De acuerdo a diversos estudios, la educación sexual integral y con enfoque de género no solo ayudan a prevenir la violencia sexual y reducir los embarazos no deseados, sino que también garantiza que el Perú continúe desarrollando una cultura de igualdad, combatiendo la discriminación y la desigualdad. Por todo ello, especialistas como los ex ministros de Educación Marilú Martens y Ricardo Cuenca se han mostrado en contra de este PL al señalarlo enfáticamente cómo un “golpe a la reforma educativa”.

Las organizaciones hacen un llamado a que el Congreso retorne a comisiones el proyecto de Ley 904, para que sea evaluado técnicamente por diversos especialistas en materia educativa, e invocan a que se tome en cuenta las opiniones técnicas que diversas instancias del Estado como el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer han hecho llegar; en la que señalan con firmeza la inviabilidad e inconstitucionalidad de dicho PL y advierten que esto representa un grave riesgo al desarrollo de la política educativa del país.

En tal sentido, exhortamos a la sociedad civil organizada a pronunciarse desde sus espacios a favor de la educación de calidad y en contra de este PL que petardea lo logrado, precisan desde la vocería de la campaña #CalidadEducativaYa.

Finalmente, y ante este escenario crítico, se espera que la opinión pública se mantenga vigilante e informada de la decisión que se tomará en el Pleno del Congreso, con la finalidad de velar por los derechos humanos, la igualdad y la educación libre y segura de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

