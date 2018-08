POR: SHIRLEY AVILA & CÉSAR MARTÍNEZ



En su celda, en el Pabellón Satélite del penal de Challapalca, en Tacna, Rodolfo Orellana Rengifo –presunto cabecilla de una de las más grandes mafias de tráfico de terrenos y lavado de activos– ha instalado, desde hace tres semanas, su estudio de abogados.

En este tiempo ya ha logrado captar cuatro clientes, entre ellos un burrier británico –llamado John Wain Radford– y Víctor Orches Espinoza, ‘Bocón’, cabecilla de la organización criminal Los Cagaleches de La Libertad, ambos presos en el mencionado establecimiento penitenciario, que se encuentra a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar.

Eso no es todo. Según fuentes de la Procuraduría Antidrogas, Orellana Rengifo estaría negociando para representar al peligroso narcotraficante Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’ , con quien se habría reunido y quien ya lo estaría presentando como su defensor.

¿Cómo ha sido posible esto? Resulta que el letrado –que, según la web del Colegio de Abogados de Lima, está habilitado– presentó un hábeas corpus para que se garantice su libertad de ejercer su carrera como abogado a fin de poder defender al reo John Wain Radford y a otros reclusos.

Así, el 2 de abril, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna, a cargo de la magistrada Indira Condori, emitió la Resolución N° 3, a la que Perú21 tuvo acceso, y declaró fundada, en parte, la acción legal. Es decir, Orellana puede ser designado –sin problema– como abogado de los presos de Challapalca, pero no puede participar en las diligencias.

Aunque parezca increíble, esto ha obligado a que agentes penitenciarios de Challapalca tengan que efectuar continuos operativos para llevar a cada uno de los ‘clientes’ de Orellana a su ‘despacho’.

La Corte Superior de Justicia de Tacna informó que la Procuraduría del INPE ha apelado ante la Sala Penal. El 6 de marzo se realizó una audiencia y en los próximos días se estaría emitiendo un nuevo fallo.

NO TIENE RESTRICCIONES

Sobre este tema, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti dijo que mientras no esté inhabilitado, Orellana puede ejercer la profesión sin problema alguno.

Destacó que hay dos formas a partir de las cuales se puede inhabilitar a un abogado. Una es a través de una sentencia judicial que “expresamente” así lo indique y otra es mediante una resolución del Comité de Ética del Colegio de Abogados.

“El Comité de Ética solo ve las faltas propias del ejercicio de la profesión, como haber falseado información de un cliente, pero no otros asuntos derivados de otras actividades”, resaltó. Refirió, también, que, con su trabajo como abogado, Orellana podría acceder a beneficios penitenciarios.

Al respecto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que es el colmo que hasta ahora el Colegio de Abogados de Lima no haya inhabilitado a Orellana. “Es un colegio que no sirve para nada. ¿Por qué no expulsan de la orden a los mafiosos?”, aseveró.

Recalcó que, en cierta forma, los abogados son responsables de la crisis que se vive en el Poder Judicial y que son “coautores” de los delitos que allí se cometen. Acotó, además, que no se puede tomar en cuenta solo las faltas éticas que se cometan en el ejercicio de la profesión para recién aplicar una sanción.

El parlamentario aseguró que Orellana ayuda a los presos “porque está tratando de reorganizar su mafia, para volver a las andadas”, esta vez con delincuentes más peligrosos, como son los que están recluidos en Challapalca.

LO SINDICAN COMO EL CABECILLA DE UNA MAFIA

Rodolfo Orellana Rengifo es señalado como el cabecilla de una de las organizaciones criminales más grandes que ha conocido el país.

Su mafia estaba integrada por notarios, jueces, fiscales y trabajadores de Registros Públicos, así como por autoridades de municipalidades, de gobiernos regionales, entre otros. Gracias a ellos, logró apropiarse de dinero y de bienes públicos y privados.

Orellana Rengifo es investigado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos. Se calcula que junto con su banda –en la que también figuraban algunos de sus familiares– habría logrado amasar una fortuna superior a los 100 millones de dólares.