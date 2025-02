Retiran a personas que habían invadido cerro de La Molina

En una acción conjunta entre personal de la municipalidad de La Molina y efectivos de la Policía Nacional del Perú, esta mañana se procedió a intervenir en el límite de los cerros en la urbanización Musa, ante la presencia de personas que habían levantado algunos cercos en esa zona, que no cuenta con habilitación urbana.

El operativo se hizo ante la visualización de cercos perimétricos y elementos precarios de vivienda, motivo por el cual se procedió a su desinstalación, pese a las protestas de quienes pretendían quedarse en el lugar, argumentando que habían comprado lotes de terreno a una -supuesta empresa- urbanizadora.

Imagen

El alcalde Diego Uceda informó que en este operativo sorpresa, que no llegó a mayores enfrentamientos, participaron 170 agentes (120 de la municipalidad y 50 de la PNP). Ese lugar no cuenta con habilitación urbana, por lo que no pueden cercarse lotes ni construir viviendas. Se inició el procedimiento administrativo sancionador (multas).

Añadió que estas acciones son de carácter permanente en defensa de los linderos de los cerros que rodean a toda La Molina y una ordenanza que declara la intangibilidad de los mismos, que colindan con la Musa y La Planicie. “Nosotros no permitiremos invasiones o gente que no cumpla con lo que exija la ley”, enfatizó.

Imagen

Estas acciones de la municipalidad se hacen en aplicación de las medidas de carácter provisional de retiro, según el código de infracción A-037 de la ordenanza 455-MDLM, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativa (RASA) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA).

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: