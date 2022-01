El médico epidemiólogo, César Cárcamo, tiene la esperanza de que el pico de esta tercera ola de Coronavirus por la variante Ómicron, baje en marzo. Habló también de los niveles en el sistema de salud que el gobierno debe reforzar.

¿Qué tan nociva es la nueva variante Ómicron?

El virus en sí es menos nocivo que las variantes previas, lo que tiene de malo es que es muy contagioso y por esa razón va a causar muchas infecciones. Una de ellas es que se puede terminar en cuidados intensivos. Y estas infecciones en tan poco tiempo podrían saturar la sala de cuidados intensivos. Ese es el problema que debemos ver.

¿Se va a necesitar una cuarta dosis de refuerzo?

Todos sabemos que es posible que en algún momento se dé. Esperemos que el comportamiento de esta epidemia sea tal que no se necesite una dosis más en un período corto. Tal vez sean dosis posteriores en cada seis meses. Pero es posible que se adelante la cuarta dosis en función a cómo se comporte la nueva variante de este virus.

¿Qué tan importante es la inmunización?

La importancia de la vacuna es clarísima. Vemos cada vez más en el país y en el resto del mundo que los hospitales están llenos de personas que decidieron no vacunarse. Si estamos fuera del hospital vamos a ver a la población que sí se vacunó, pero en el interior, la mayor parte de la gente es no vacunada. Esa es una señal clara de la eficacia de la vacuna. Eso que digan que la vacuna nos va a convertir en antenas 5g no tiene sentido. Existe efectos adversos de la vacuna sí, pero son rarísimos. El riesgo de tener una embolia por la vacuna es diez mil veces más bajo que el riesgo de tener una embolia por Coronavirus.

La vacunación para los niños de 5 a 11 años ha sido anunciada para mitad de enero, ¿se logrará el objetivo?

Cada vez se está avanzando en la edad, si vacunamos niños de 5 años ya estaríamos completando con el periodo escolar. La falta de vacunación no será una razón para dejar de ir al colegio. Esperemos que esto marche bien, que avance rápido. Y, que para marzo el pico de la tercera ola ya la hayamos pasado para que la gran mayoría de niños ya tengan sus dos dosis de vacunas.

¿Qué probabilidad hay que la ciudad de Lima que tiene el nivel de alerta alta, pase a un nivel superior?

La probabilidad de cambiar a un nivel superior es grande porque estamos viendo que a nivel nacional hay un crecimiento exponencial. Mi esperanza es que sea una ola grande de contagios pero pequeña de muertes. Lo otro, es que si este virus es tan transmisible es probable que esta nueva ola sea más cortita que las anteriores. Podemos llegar rápidamente a un nivel altísimo y luego baje rápidamente. De manera que para marzo ya estén las cosas bien. Y por eso hay que tomar ir desde el gobierno mejorando los servicios de salud.

¿Tenemos las condiciones para enfrentar esta tercera ola?

En la primera ola se excedió la capacidad de atención, la segunda también y en la tercera puede ocurrir.

¿Vamos a poder enfrentar la tercera ola, teniendo en cuenta que ayer el MEF anunció que Salud usó menos del 50% de su presupuesto?

Uno de los problemas que hubo en las dos olas previas es que la capacidad de atención se concentró en los hospitales, y la capacidad de atención es muy limitada, lo que se ha debido de hacer y aún estamos a tiempo, es reabrir el primer nivel de atención porque ahí hay un número grande de servicios para quitar la sobrecarga en los hospitales. A ese nivel se puede atender a una cantidad mayor de personas.

¿Cómo lo está haciendo el actual ministro Cevallos?

Mi visión es positiva se ha continuado con varias medidas. Tengo la esperanza de que se hayan tomado las previsiones para no volver a la escasez del oxígeno, pero debemos solucionarlo, hay una mejora gradual pero todavía falta, hay que seguir avanzando.

