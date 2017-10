Omar Andrés Cavero Alprecht es un veterinario que ejerce su profesión con una pasión indiscutible. Su deseo de aportar en este rubro le ha llevado a ser un pionero en Latinoamérica en cuanto a la elaboración de prótesis en 3D para animales y está muy orgulloso de ello.

Su vocación nace del ejemplo que tuvo de su padre, Francisco Javier Cavero.

"Mi padre nos inculcó el tema de la veterinaria tanto a mi hermano (Pancho Cavero) como a mí. Nosotros somos 7 hermanos, yo soy el cuarto. Francisco me lleva 10 años y yo le llevo 10 kilos", dijo entre risas.

"Mi sueño es superar a mi papá. Hoy en día él me lleva 20 kilómetros de distancia. Le he visto realizar cosas imposibles y esa es una de las cosas que me motiva", sostuvo Omar, especialista en traumatología y neurología canina.

A sus 35 años la tiene clara. Luego de ver por Internet que en una universidad de México se realizó una prótesis para una perrita, decidió incursionar en este rumbo en compañía de su otro hermano, Mauricio Alberto Cavero, quien es experto en digitalización en 3D.

Omar Cavero.

"Le llamé, le conté, se rió un poco y me preguntó qué es lo que necesitaba y yo le dije que la parte digital, la parte que yo no puedo hacer. Aceptó y nos tiramos a la piscina sin saber nadar", detalla.

El tema no es tanto conseguir la máquina para imprimir el molde, sino el tema del diseño. "Tener a mi hermano es fundamental pues hizo que coincidiera todo", dice Omar, quien labora en la 'Veterinaria Cavero'.

"Las primeras prótesis eran prácticamente una tabla con dos rueditas. Creamos más prototipos, ajustándolos a la movilidad del perrito y es así como ahora tenemos este producto. Como se imprime por piezas hicimos que la prótesis se pueda graduar a medida que va creciendo la mascota".

'Rayito' es uno de los tantos perros que son ayudados por el veterinario Omar Cavero. Su caso es muy singular y requiere de una atención delicada, pues no cuenta con las dos patitas delanteras.

"Fabiola (la ahora dueña de la mascota) vino a mí y cuando vimos la situación de 'Rayito' dijimos 'este es el caso, aquí podemos trabajar absolutamente todo'", indica con un brillo particular en sus ojos.

Fabiola Alegre nos contó que 'Rayito' nació en Chiclayo y como ella realiza labor social la contactaron para cuidarlo: "La familia (que lo tenía) no contaba con los recursos para poder ayudarlo. Entonces viajé, lo traje, toqué mil puertas y llegué donde el doctor que me explicó que el procedimiento iba a ser bastante largo, que no terminaría hasta que él ('Rayito') acabe su etapa de crecimiento".

El pequeño can está con ella hace 5 meses. pero su edad real es de 7 meses: "Estoy totalmente en desacuerdo con la eutanasia por discapacidad. La idea era ayudarlo y darlo en adopción, pero con el transcurrir del tiempo nos fuimos encariñando con él".

"Si fuesen las dos patas traseras tienes el típico coche que hay en todos lados. El que está creado para atrás. Ahí el perro se apoya con todo el lomo, no es como acá pues el dilema era cómo creas algo sin que le afecte el cuello, que tenga la posición exacta. Es por eso que no hay silla de ruedas para la parte delantera. Fue un reto para nosotros", recalca el doctor Cavero.

¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder a esta prótesis?

- El primer paso es pasar por consulta y ver cuál es la situación. Saber si la articulación afectada va a permitir que se le adapte una prótesis. Una vez realizada la evaluación se procede a realizar el molde, una réplica exacta del muñón, la digitalización y luego la impresión. Pasar por ensayo, prueba y error para llegar al producto final y listo. Hay prótesis que son muy fáciles de realizar, pero lamentablemente hay casos en que los animales lo rechazan.

¿Qué materiales se utiliza para su elaboración?

- Son de plástico. Es un material liviano, moldeable. Se forra con neopreno, se le echa una silicona especial para unir las partes. Hemos usado pelotas de frontón, de squash, como soportes para evitar que haya problemas. Minimizar el golpe.

- Cuando usamos las prótesis articuladas ponemos resortes a modo de tendones. Van por atrás como unos pernos. Las articuladas son la única parte que hay de metal.

El precio

"Si yo le pongo un precio, tranquilamente se podría vender en 400, 500 soles. Es un precio sumamente accesible. La prótesis es adaptable al crecimiento de la mascota", explica el veterinario. En el caso de 'Rayito' no se cobró absolutamente nada pues era la primera vez que apostaba por la idea.

Dispuesto a ayudar

- Como somos los únicos en hacer esto, y como recibimos mensajes de diversas partes del país, te rompe el corazón el ver las imágenes de estos animales que necesitan ayuda. Es muy difícil decir 'no'. Sabemos que hay una inversión atrás, pero hemos decidido que al presentarse un caso social nos adaptamos al cliente y damos el costo. La idea es ayudar.

Finalidad de la prótesis

- Mientras más estabilidad emocional le des a un perrito lo vas a encontrar más carismático, más feliz. No tendrá ese vacío, ese miedo. Va a poder correr, se va a cansar menos. Le vas a dar calidad de vida.

Este doctor, apasionado por su profesión, busca ayudar. Y su entrega es total.

- Un perrito que tiene tres patitas va a caminar, pero el problema es que va a contrarrestar su peso en las patitas y va generar artrosis porque está usando un peso equivocado. Ello ocasionará que tenga lesiones y se va a tener que recurrir a cirugías. La idea con la prótesis es tratar de normalizar la conducta del animal. Evitar todo esto. No hay edad para usarlo. Lo ideal es actuar cuanto antes. Si se trata de una prótesis sencilla, se la pones al animal y por instinto la usa. Pero cuando se trata de un tema congénito, se requiere de rehabilitación porque no está acostumbrado a esa extremidad.

Omar Cavero se ha convertido en un ángel para muchos perritos que nacieron con discapacidad.