Para no olvidar: A 17 años del terrible incendio de Mesa Redonda [VIDEO]

A 17 años de la tragedia de Mesa Redonda que enlutó a cientos de familias, entre comerciantes de galerías, compradores, y transeúntes, esta zona comercial hoy luce abarrotada de gente, como si la muerte no hubiera rondado un 29 de diciembre de 2001.

Decenas de ambulantes y público llenan las calles. sus puestos botiquín, extintores, áreas libres para peatones, entre otros artefactos que exige Defensa Civil.

Sin embargo, otros aún no toman conciencia y hacen caso omiso a estos importantes detalles, que por desgracia hace 17 años acabó con la vida de 300 personas, 350 desaparecidos y más de 600 heridos.

Un comerciante de juguetes (que prefirió no dar su nombre) fue uno de los sobrevivientes de la tragedia. Y recuerda el día con dolor. Perdió a su cuñado, y afrontó la experiencia más horrible de su vida: huir de la muerte, aterrado, pensando que no saldría ileso de ese infierno.

"Yo recuerdo con bastante pena y dolor el siniestro, donde perdí a mi cuñado, el señor Fredy Ayauca Morales. Yo usualmente venía a hacer mi cobranza en una galería y sentí las explosiones. Era una cosa espantosa. No salí en dos horas. Por cuestiones de seguridad me coloqué en un tragaluz", detalla.

Maryori Ayrauja Miralla perdió a su padre. No recuerda su rostro porque en esa época ella tenía tres años. Por cosas de la vida, Maryori trabaja frente a la galería donde murió su progenitor.

"Yo era pequeña, me comentaron que hubo el incendio, que fue fuerte y allí falleció mi padre (…) Vino de compras y ya no podía salir de la galería, y allí se asfixió, así me contaron. Yo tenía tres años, ahora yo trabajo aquí en Mesa Redonda", relata Maryori con tristeza.

TOMAR PRECAUCIONES EN MESA REDONDA



- No traer niños ni personas mayores.

- Si hay un incendio lo primero es evacuar inmediatamente,

- Cada galería debe contar con seguridad contra incendios

- Los comerciantes deben estar capacitados para poder responder efectivamente ante cualquier eventualidad.