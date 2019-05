Los Olivos: Joven deportista sufre lesión tras caer a una zanja [VIDEO]

Un joven deportista de 17 años sufrió un aparatoso accidente tras caer a una zanja expuesta debido a los trabajos de rehabilitación por parte de una concesionaria en Los Olivos , según informó el medio ’90 Central’.

De acuerdo al medio periodístico, los trabajadores de la obra solo colaron unas tablas de madera encima de la zanja para que las personas puedan transitar; sin embargo, no eran resistentes, informaron los vecinos. Esto habría provocado la caída del joven.

Asimismo, detallaron que luego del accidente, los trabajadores llegaron al lugar y colocaron otras tablas de madera para dar soporte al tránsito de los peatones. Además, cercaron la obra con unas mallas.

Tras lo sucedido, la madre del deportista detalló que el lamentable suceso ocurrió ayer por la noche y que recién en horas de la madrugada de este miércoles, lograron rescatar al joven basquetbolista, quien podría perder una beca tras el accidente.

“Mi hijo es un muchacho de 1.91 metros, bastante grande y ahora podría perder la beca, él pertenece al IPD de Los Olivos. Él ha participado en muchas competencias. Las malas obras han hecho que mi hijo caiga, que estas tablas se rompan”, señaló la madre Gladis Dávila.

Asimismo, sentenció que instó a los encargados de la obra para que se hagan responsables de los gastos, pero no obtuvieron respuestas confiables, señaló Gladys Dávila.

“Los trabajadores (Sedapal) solo vinieron a inspeccionar lo que es su obra técnica, a ver lo que el agua se había filtrado, las cañerías rotas, miraron a mi hijo y siguieron con su trabajo. Cuando les dije quién se sería el responsable, me dijeron que Sedapal no tenía nada que ver y que (los responsables) era una concesionaria o contratistas que ellos tenían”, expresó la madre del menor muy indignada.

“Se negaban a darme la información, hasta que por presión de los vecinos, el ingeniero a cargo empezó a llamar y me dieron el nombre de una asistenta social y me dijeron que no podían atenderme y que lo harían a las 8:00 a.m.”, finalizó la señora Gladys Dávila.

Esta situación ha provocado la molestia de los vecinos, quienes exigieron un pronunciamiento inmediato de los responsables. El joven continúa recibiendo atención médica por la lesión, informaron.



