Daniel Vilcapoma fue denunciado por haber agredido a su ex pareja porque esta se negó a ir con él a un hostal en Los Olivos. Según información recogida por América Noticias, el sujeto le dio una golpiza a la mujer en plena vía pública.

La víctima señaló que el agresor la llevó en un taxi al hospedaje y la obligó a ingresar. Al negarse, Vilcapoma la golpeó; sin embargo, un grupo de jóvenes presentes salieron en defensa de la mujer.

"Me dice que si no regreso con él me va a matar. Siempre me dice 'Tú eres mi mujer, no vas a estar con nadie'", contó la agraviada, quien aseguró que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Daniel Vilcapoma, pero las autoridades ya vienen realizando las investigaciones correspondientes del caso.

Por su parte, la mujer agredida reveló que teme por su integridad y la vida de sus hijos.