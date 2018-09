ACTUALIZACIÓN (13:50 p.m.)



La Policía y autoridades pertinentes permanecen en las instalaciones de la Universidad Privada del Norte (UPN) haciendo las diligencias del caso para reunir mayor información sobre lo ocurrido con la joven estudiante.

La entidad educativa emitió un comunicado a Perú21, donde se refirió al tráfico evento ocurrido en el campus. "La Universidad Privada del Norte lamenta la sensible pérdida de una joven al interior del campus Los Olivos. Actualmente, nos encontramos a la espera de la presencia del Fiscal para entregar una declaración oficial respecto del lamentable fallecimiento. Dada la sensibilidad del tema y la responsabilidad que nos corresponde como institución, no podemos entregar aún mayor información hasta no tener las investigaciones y versiones de la autoridad. Entendemos la necesidad de mayor información y, apenas podamos, entregaremos la comunicación correspondiente", se lee en el texto.

NOTA ORIGINAL

Una estudiante de la Universidad Privada del Norte (UPN) murió tras caer del quinto piso de la sede de esta casa de estudios en Los Olivos. Según testigos, la muchacha se habría lanzado del último piso de un edificio.



Alumnos del campus de la UPN ubicado en la Panamericana Norte fueron evacuados de la casa de estudios. Las clases quedaron suspendidas.

La Policía Nacional se encuentran en el lugar investigando los detalles del hecho. Se presume que se trataría de un suicidio.

