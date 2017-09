Una mujer ha sido condenada por cinco años de prisión tras no devolverle las maderas a un albañil que había contratado para la construcción de su casa ubicada en Los Olivos.

El inmueble le pertenece a Aricela Nolorbe Rodríguez, quien ahora se encuentra tras las rejas. Según contó a Reporte Semanal, ella contrató a un albañil para la edificación de su vivienda, sin embargo, tras los roces que tuvieron, decidieron rescindir el contrato de por medio.

El problema vino cuando, según Nolorbe Rodríguez, el albañil identificado como Martín Cardozo quiso cobrarle por lo avanzado. Según su versión, ella se rehusó a pagarle y las tablas con las herramientas se quedaron en el techo. Al no ser reclamados, la ahora encarcelada afirma que regaló los objetos.

La versión de Cardozo sostiene que "al final de cuentas, la señora buscó otro maestro y me botó de su casa con todo mi personal. No me devolvió mis herramientas y no me pagó el monto que habíamos acordado".

Además, el albañil afirmó que cuando se dispuso a ir a la casa de Nolorbe Rodríguez para pedirle sus cosas, las hijas le quitaron su bicicleta. "Entre todas las cosas que me debe, deberían ser entre 8 y 9 mil soles", señaló Cardozo.

Nolorbe Rodríguez argumenta que ella "nunca regaló las maderas ni las herramientas" porque la persona a quien se las entregó "era un trabajador de Cardozo". Contrario a lo que afirma la mujer, el albañil sostiene que los objetos se los facilitó a un vecino.

Los Olivos.

Por no entregar las tablas y herramientas, fue imputada bajo el delito de apropiación ilícita. Mientra tanto, por la toma sin permiso de la bicicleta, la mujer fue procesada por robo agravado.

Reporte Semanal consignó que la familia de la mujer presentará un hábeas corpus para su liberación, puesto que la fecha para que el abogado de la imputada pudiera apelar la sentenció, ya venció. "No es justo que yo esté presa por unos palos de leña", insistió Nolorbe Rodríguez.