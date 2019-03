Daniel Urresti asegura que plan para disminuir delincuencia en Los Olivos dará resultados en seis meses

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, el general (r) Daniel Urresti , aseguró que su plan para poner orden y disminuir la delincuencia en el distrito dará resultado en seis meses. Esto lo expresó tras encabezar la operación de recuperación de espacios públicos esta madrugada en la zona denominada ‘La Cachina’.

“Yo me he puesto un plazo de seis meses para lograr poner orden en el distrito y disminuir la delincuencia”, acotó para América Noticias. Detalló que como primera labor al frente de la gerencia de Seguridad Ciudadana se buscará erradicar el comercio ambulatorio de la zona referida donde se vendían productos robados.

Explicó que durante los primeros días recibirán el apoyo de un contingente de la Policía Nacional, luego con personal de la comuna impedirán la venta ambulatoria en pistas y veredas.

“He decidido iniciar mi trabajo en Los Olivos atacando el punto más crítico. A mi espalda tenemos 14 manzanas que estaban ocupadas por aproximadamente unos 2,000 ambulantes y de 600 a 800 cachineros que venden las cosas robadas”, indicó.

“Aquí en 'La Cachina' se traía todo lo que los delincuentes arrebataban en el distrito […] Lo que hemos hecho es tomar posesión del terreno […] En 'La Cachina' los vendedores de cosas robadas son una mafia. Acá en Los Olivos, este era el punto crítico y los vamos a sostener. Acá no van a regresar”, acotó el ex ministro del Interior.

Daniel Urresti dijo que también recibe amenazas; no obstante, comentó que es parte del trabajo. “Yo he recibido amenazas desde que estaba contra la minería ilegal y esos eran narcos. Eso es lo de menos. Es parte del trabajo. No se puede evitar”, señaló.

En otro momento, informó que pronto ejecutará un plan para evitar los robos en puentes peatonales instalados en la Panamericana Norte. “Ahí se producen el 50% de arrebatos. El plan contempla colocar dos policías por cada puente y duplicar número de serenos”, señaló.